USA:Il Tribunale rifiuta la richiesta d’asta per lo yacht russo sequestrato

(Lo yacht Amadea;foto courtesy U.S. Dipartimento di Giustizia)

Il Tribunale Distrettuale Federale ha rifiutato una richiesta degli Stati Uniti; sanzionare yacht russi costa moltissimi dollari

New York. Il Dipartimento di Giustizia consente la vendita del megayacht russo sequestrato Amadea. La decisione significa che il Governo degli Stati Uniti continuerà a pagare milioni di dollari all’anno per la manutenzione della nave fino alla conclusione del caso.

La nave al centro del caso è l’Amadea, un megayacht di 350 piedi (106,7 metri) per un valore stimato di 300 milioni di dollari. Le Autorità statunitensi ritengono che il suo vero proprietario sia Suleiman Kerimov, un miliardario russo sanzionato con legami con il presidente russo Vladimir Putin.

Secondo gli Stati Uniti Marshals Service (Corpo di Polizia Federale degli Stati Uniti d’America, posto alle dipendenze del Dipartimento della Giustizia, con la funzione di assicurare l’esecuzione delle sentenze delle Corti Federali), la nave costa circa $ 600.000 al mese in manutenzione, di cui $ 360.000 per l’equipaggio, $ 75.000 per il carburante per i generatori e circa $ 165.000 per la manutenzione e le spese varie. L’assicurazione aggiunge altri 140.000 dollari al mese e il prossimo drydocking costerà più di 5 milioni di dollari. Tutto compreso, il Governo Federale potrebbe spendere circa 14 milioni di dollari per la nave solo quest’anno.

Questa può sembrare una grande somma, ma per soddisfare lo standard legale per una vendita forzata della nave, il Governo dovrebbe dimostrare che l’importo è ‘eccessivo’.

La settimana scorsa, la Corte Distrettuale del Distretto Meridionale di New York ha stabilito che il Dipartimento di Giustizia non aveva incontrato parere favorevole sulle spese per manutenere lo yacht.

“La Corte non deve guardare solo all’importo totale in dollari dei costi di manutenzione, ma deve principalmente considerare se tali importi sono più di quanto è al solito rispetto ai costi di manutenzione per altri yacht simili”, ha scritto il Giudice Distrettuale Dale Ho. “Il Tribunale è diffidente nel fare affidamento esclusivamente sui costi di manutenzione per giustificare la vendita, quando tali costi rappresentano una piccola frazione del valore dello yacht e non sembrano essere atipici per proprietà di questo tipo”.

La decisione di Ho è l’ultima svolta in un lungo iter legale, iniziato nelle Figi due anni fa. Nell’aprile 2022, l’Amadea ha navigato in Lautoka, nelle Figi, dove le Autorità statunitensi erano in attesa con un ordine del Tribunale di trattenerla e perquisirla. Tra le altre cose, hanno trovato quello che può o non può essere un vero ‘uovo di Fabergé’a bordo.

La holding della nave ha intentato una causa nei Tribunali delle Fiji per bloccare il sequestro, sostenendo che il vero proprietario non è Kerimov, ma un altro ricco russo – l’ex dirigente Rosneft Eduard Khudainatov, che non è sotto sanzioni.

L’FBI e il Dipartimento di Giustizia sono stati in grado di convincere i Tribunali delle Fiji che Khudainatov era un ‘proprietario di paglia’, senza legami reali con la nave. Con il permesso di impadronirsi dello yacht assicurato, gli agenti dell’FBI si sono imbarcati sull’Amadea in Lautoka e salpati per San Diego.

Lo yacht è stato ormeggiato negli Stati Uniti. West Coast da allora, e il Dipartimento di Giustizia e la holding di navi continuano a combattere per il futuro dello yacht in Tribunale Federale.



Abele Carruezzo

(Lo yacht Amadea nelle Fiji; foto courtesy U.S. Dipartimento di Giustizia)