Sanlorenzo a Homo Faber 2024: The Journey of Life supporta i giovani creativi del programma Young Ambassadors

La partecipazione della maison italiana della nautica a questa iniziativa sottolinea l’importanza di investire nei giovani artisti e designer, garantendo un futuro che affonda le sue radici nella tradizione e nell’innovazione.

Sanlorenzo e Fondazione Sanlorenzo annunciano la partecipazione a Homo Faber 2024: The Journey of Life, che si terrà dall’1 al 30 settembre e dove saranno presenti in qualità di sostenitori del programma “Young Ambassadors”. Attraverso il coinvolgimento di due promettenti studenti di design in questo programma innovativo e stimolante, Sanlorenzo rafforza il suo impegno per le arti, sostenendo la prossima generazione di artisti e designer e il legame con il territorio locale.

Homo Faber, con un mese ricco di esposizioni all’avanguardia e workshop, si distingue come un movimento culturale che celebra gli artigiani creativi nel cuore della città lagunare. L’evento non solo dà vita all’arte e al design in un formato interattivo, esplorando i laboratori artigianali con uno sguardo dietro le quinte, ma offre anche un’opportunità educativa per le future generazioni con il programma Homo Faber NextGen “Young Ambassadors”.

Questo programma rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di artigianato e design di mostrare il loro entusiasmo ai visitatori di Homo Faber 2024. Gli studenti hanno la possibilità di incontrare designer, artigiani e altri giovani creativi da tutto il mondo, creando nuove connessioni in un contesto internazionale. Questi incontri permettono loro di vivere in prima persona la passione per l’artigianato, che si riflette in ogni opera d’arte, e di ricevere consigli da artisti esperti, orientando così le loro future carriere artistiche. Supportando questo programma, Sanlorenzo dimostra ancora una volta il suo impegno nella valorizzazione della creatività e dell’artigianato Made in Italy, selezionando due studenti di design per partecipare alla mostra per conto della maison e della Fondazione Sanlorenzo.

Una studentessa italiana laureata in stone restoration e un studente laureato in industrial design, sono stati selezionati per la loro passione per l’arte e design, oltre che per la loro padronanza della lingua inglese, per rappresentare Sanlorenzo durante questo momento culturale molto importante per la città di Venezia. Durante le esposizioni, i due studenti racconteranno gli sforzi di Sanlorenzo e della Fondazione Sanlorenzo nel campo dell’arte, del design e del supporto alla città, affiancando gli artigiani che mostreranno al pubblico non solo come nascono le loro opere, ma anche il processo creativo e di sviluppo che le anima, offrendo così uno sguardo dietro le quinte della loro arte.

Con l’imminente apertura di Sanlorenzo Arts Venice, prevista il prossimo anno, come un luogo di incontro e confronto tra arte, design e innovazione, la maison italiana della nautica continua a consolidare la sua presenza nella scena artistica veneziana, contribuendo allo sviluppo futuro dell’arte e del design e rafforzando il legame con il territorio locale. Il palazzo ospiterà infatti esposizioni d’arte, design e architettura, offrendo uno spazio in cui la creatività si intreccia con l’innovazione nel mondo degli yacht, raccontando i valori e l’energia che caratterizzano il mondo Sanlorenzo, dove arte, natura e tecnologia si fondono per creare imbarcazioni uniche pronte a tracciare nuove rotte nel futuro dell’umanità.

Quest’anno a Homo Faber 2024, Sanlorenzo insieme a Fondazione Sanlorenzo riafferma quindi il suo sostegno alla città di Venezia, contribuendo al patrimonio artistico locale, sia in chiave contemporanea che storica.