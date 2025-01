Si riduce ancora di $2 milioni il prezzo del famoso superyacht interamente in carbonio

(Il superyacht Khalilah tutto d’oro. Fonte: My Ocean Yachts/Breed media)

Barcellona. Il Khalilah di 162 piedi (49.4 mt.) è uno yacht sportivo dipinto d’oro scintillante, eclusivamente costruito in fibra di carbonio e capace di garantire un consumo di carburante ridotto e la massima efficienza.

Lo yacht, la più grande nave privata costruita interamente in composito di carbonio, è stato consegnato al suo proprietario nel 2014 ed è apparso sul mercato brevemente nel 2019 e di nuovo poi nel 2023.

Nel novembre 2024, l’Agenzia broker di yacht – My Ocean – ha avuto l’incarico di venderlo, riducendo il prezzo di 1 milione di euro e, la scorsa settimana, ha ridotto il prezzo di altri 2 milioni di euro. Ora è quotato a 19,9 milioni di euro (20,5 milioni di dollari).

Lo yacht ha un design unico a tre scafi che lo rende particolarmente largo. La linea conferisce al Khalilah un aspetto leggermente ingombrante da certe angolazioni, ma risponde al mercato per l’ampio volume degli interni. Cinque cabine ospitano 11 persone, oltre a spazio extra per un equipaggio di nove persone.

Ci sono due spazi lounge interni, oltre a un ritrovo all’aperto sul retro della barca a livello dell’acqua. Gli interni sono un mix concertato di stili diversi: tocchi zen nella suite armatoriale, delicate illustrazioni di colibrì rosa in una delle cabine ospiti, murales di polpi nel bagno e una lampada travestita da polpo nel salone.

Ci sono anche spazi per la vita all’aperto. Gli undici ospiti possono godersi l’immersione nella vasca idromassaggio della terrazza solarium o rilassarsi sulla piattaforma da bagno sul lungomare, con gradini che conducono direttamente in mare. Il caffè del mattino può essere gustato in una spaziosa area salotto sul ponte superiore in compagnia di statue di orsacchiotti a grandezza naturale. Sebbene lo yacht sfreccia a 25 nodi, il bridge sul ponte sole offre il punto privilegiato per condurre la barca all’aria aperta.

Il nome dello yacht significa ‘amico’ e ‘amante’ in arabo. Lo yacht interamente in fibra di carbonio, attualmente ormeggiato a Barcellona, è stato costruito negli Stati Uniti nel 2014 da Palmer Johnson; un tempo uno dei costruttori più prestigiosi degli Stati Uniti, il cantiere navale ha annunciato che un anno dopo avrebbe chiuso le operazioni presso la sua struttura di Sturgeon Bay, nel Wisconsin.

“Questo yacht non è per qualcuno che vuole nascondersi”, afferma Jonny Dodge, amministratore delegato di My Ocean. Da quando la sua azienda ha preso in mano lo yacht, c’è stato un raffreddamento del mercato, quindi il prezzo è diminuito. Secondo un rapporto pubblicato dal Monaco Yacht Show, il più grande evento di vendita di yacht dell’anno, il mercato si è costantemente calmato negli ultimi quattro anni e non si prevede che si fermerà presto.

Degli 83 yacht della sua flotta, 20 sono attualmente sul mercato, e il Khalilah è il secondo più costoso (dopo il Sanam di 52,4 mt.), costruito nel 2016 e che chiede circa 26,9 milioni di dollari).

Poiché è costruito in fibra di carbonio, lo yacht è leggermente più leggero e quindi più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto agli yacht di dimensioni comparabili costruiti in metallo o plastica.

Con sede a Londra, Dubai e in Costa Azzurra, in Italia a Capri, My Ocran è la start-up più dinamica nel settore internazionale della nautica da diporto di grandi dimensioni e si è guadagnata una reputazione di fiducia per la vendita di yacht, l’intermediazione di charter e la gestione di yacht. My Ocean sa che ogni segmento della nautica da diporto, dall’ordine al completamento, dal benvenuto con champagne all’osservazione delle balene, tutto deve essere semplice e speciale.

“My Ocean è un fornitore di servizi giovane e vivace, ma tra me e il mio team abbiamo molti decenni di esperienza in tutti i settori del business della nautica di lusso, dell’ospitalità VIP e oltre; dai jet privati alla Formula 1, dai raduni di supercar al turismo spaziale. I nostri clienti condividono la nostra ricerca dell’avventura e dell’eccellenza in tutto ciò che facciamo”, afferma Jonny Dodge, ceo r fondatore di My Ocean.

Si definisce ‘superyacht’ uno yacht a motore o a vela con una lunghezza di 30 metri o più. Lo yacht dovrebbe essere utilizzato privatamente o reso disponibile per il noleggio sulla base del fatto che il cliente noleggi l’intero yacht. Vi sono società, spesso, che gestiscono questi yacht, fornendo equipaggi e sta andando di moda anche le riconversioni per uso privato di imbarcazioni come ad esempio vecchi rimorchiatori o pescherecci che sono così inclusi nella flotta di superyacht.

A fine luglio 2024, erano in costruzione 633 nuovi superyacht di oltre 30 metri, suddivisi tra 600 yacht a motore e 33 yacht a vela. Sebbene molti cantieri navali diversi costruiscano questi superyacht, un gruppo centrale relativamente piccolo di costruttori di superyacht domina il settore.

