RIVA AL PALM BEACH CAVALLINO CLASSIC

Un Riva Aquariva Super e i modelli in scala degli iconici yacht Riva hanno incantato i visitatori del prestigioso evento dedicato al Cavallino Rampante

Palm Beach– Riva, simbolo di eleganza e dello stile Made in Italy, ha anche quest’anno partecipato al Palm Beach Cavallino Classic, il celebre evento annuale dedicato al mondo Ferrari. Giunto quest’anno alla sua trentaquattresima edizione, il Concorso di Eleganza si è svolto dal 23 al 26 gennaio al resort The Breakers e al Mar-a-Lago Resort, due delle più esclusive location di Palm Beach.

L’evento, che ha visto la partecipazione di trecento collezionisti Ferrari sfilare con le proprie vetture, è iniziato con un pranzo gourmet allo Showroom Ferretti Group di Fort Lauderdale dal quale è partito il Tour d’Eleganza, conclusosi al The Breakers, dove un magnifico Riva Aquariva Super, l’iconico runabout di 33 piedi, ha catturato l’attenzione dei visitatori. Al Mar-a-Lago Resort, invece, appassionati e collezionisti hanno potuto ammirare i modelli in scala ridotta degli yacht che hanno scritto la storia del brand di Sarnico.

Durante la cerimonia di premiazione del Concorso di Eleganza, anche uno splendido omaggio a Riva Classiche, la divisione del brand nata per preservare heritage e know-how degli scafi classici nel tempo. Il vincitore della categoria Elegance Award ha infatti ricevuto in premio un prestigioso Volante Aquarama, emblema dell’iconica barca divenuta simbolo del marchio e dell’inimitabile stile Made in Italy che accomuna Riva e il Cavallino Rampante.