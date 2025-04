NAVE AMERIGO VESPUCCI E IL VILLAGGIO IN ITALIA A BRINDISI

Nave Amerigo Vespucci sosterà al Porto di Brindisi (sesta tappa del Tour Mediterraneo) in viale Regina Margherita, da oggi sabato 12 a martedì 15 aprile.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Massimo Goio, CV vice comandante Brigata San MarcoSalvatore Vitiello, ammiraglio di squadra, comandante del comando Logistico Marina Militare

Guardia Marina Anna Testa

Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci