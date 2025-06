Il superyacht bayesiano sarà riportato a galla tra oggi e domani

(Lo yacht Bayesian; foto courtesy Perini Navi)

Termini Imerese – Palermo. Lo yacht a vela Bayesian presto sarà riportato in superficie questo fine settimana, ponendo fine a un complesso processo di salvataggio che ha causato la morte di un subacqueo il mese scorso.

Il superyacht Bayesian si è inabissato al largo della Sicilia a causa di una forte burrasca nell’agosto 2024, causando la morte del proprietario miliardario Mike Lynch, di sua figlia e di altre cinque persone.

È in corso un’indagine penale sulla causa dell’incidente e, come parte di tale processo, la nave viene riportata a galla al costo di circa 27 milioni di dollari.

Per riportare a galla la bayesiana, i soccorritori stanno utilizzando una chiatta gru, squadre di sommozzatori e ROV (Remotely Operated Vehicle). Il team ha passato delle imbracature sotto la nave e prevede di utilizzare questo sartiame per issare lo yacht in superficie già domani, sabato.

L’operazione avrebbe dovuto richiedere più tempo, ma quando i soccorritori hanno rimosso il gigantesco albero dello yacht con un utensile da taglio a filo diamantato, il relitto – che era appoggiato su un fianco – ha ruotato parzialmente in posizione verticale da solo. Ciò ha reso più facile far passare le cime ‘messaggere’ sotto lo scafo e passare attraverso le imbracature di sollevamento in acciaio per prepararsi al sollevamento.

Una volta issata fuori dall’acqua, l’imbarcazione verrà consegnata alla vicina Termini Imerese e collocata su una culla di stoccaggio. Dopo, i Pubblici Ministeri e gli avvocati dei querelanti saranno in grado di ispezionarlo.

Tra gli altri dettagli, le Autorità esamineranno se i portelli della nave erano chiusi prima dell’affondamento, il che potrebbe avere attinenza con i procedimenti penali pendenti contro tre membri dell’equipaggio.

L’operazione è stata impegnativa e tragica. Il subacqueo Rob Huijben ha perso la vita durante un’operazione per rimuovere il boma dello yacht e i funzionari sospettano che la colpa possa essere di un’esplosione di idrogeno da una torcia subacquea.

L’incidente mortale ha costretto a una settimana di pausa, ritardando le operazioni e spingendo i soccorritori a utilizzare i ROV invece dei subacquei, ove possibile.

Abele Carruezzo