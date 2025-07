Ottava tappa della Campagna 2025 della Fondazione Tender To Nave Italia ETS

“Ognuno a suo modo, sulla stessa rotta” dall’8 al 12 luglio sulla tratta Catania – Milazzo

Genova-Prosegue la Campagna 2025 di Fondazione Tender To Nave Italia ETS con l’ottava tappa in programma dall’8 al 12 luglio sulla tratta Catania – Milazzo.

Protagonisti di questo nuovo viaggio a bordo del brigantino solidale più grande al mondo saranno quindici ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni che fanno parte del progetto “Ognuno a suo modo, sulla stessa rotta”, condotto da Talenti fra le nuvole Onlus, da anni al fianco di giovani con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disturbi del Neurosviluppo (disprassia, disturbo del linguaggio, autismo).

Il progetto è oggi anche oggetto di una specifica ricerca pedagogica rispetto ai vissuti in adolescenti con DSA e disturbi del neurosviluppo e alla disclosure nei contesti educativi in collaborazione con Università degli studi di Milano Bicocca, Dipartimento Scienze per la Formazione R.Massa.

Per molti ragazzi con DSA, il percorso scolastico e professionale può assomigliare a una traversata in un mare agitato: una sfida che, senza il giusto supporto, può generare solitudine, sconforto e far percepire gli ostacoli come insormontabili. Salire a bordo di Nave Italia dà loro la possibilità di cambiare questa narrazione: le difficoltà si affrontano in equipaggio, in un ambiente accogliente e motivante dove ogni sfida viene condivisa e ogni traguardo ha il sapore della scoperta.

Grazie a strategie didattiche inclusive, all’uso delle tecnologie e a un approccio autobiografico, i ragazzi vengono accompagnati a riconoscere nel proprio DSA non un limite, ma una risorsa: una modalità diversa di apprendere che può diventare punto di forza. Ognuno è invitato a esprimere la propria unicità a suo modo, per navigare tutti insieme sulla stessa rotta.

La navigazione diventa metafora ed esperienza reale di crescita: attraverso il racconto di sé e la creazione di un “messaggio nella bottiglia”, ogni partecipante ha la possibilità di rileggere la propria storia, scoprirne nuove sfumature, trasformare le fragilità in punti di forza. L’esperienza promuove una maggiore consapevolezza e cambiamento individuale, da portare nei propri contesti di vita una volta tornati sulla terra ferma.

A bordo saranno presenti anche alcuni ragazzi che hanno già partecipato all’esperienza negli anni passati. Il loro ruolo sarà quello di affiancare i nuovi partecipanti, contribuendo alla creazione di uno spirito di squadra solido e collaborativo.

“In un contesto dinamico e immersivo come quello marittimo, intendiamo creare un clima di fiducia e accoglienza dove ogni ragazzo possa sentirsi libero di esprimersi e apprendere secondo i propri tempi e modalità – sostiene Giulia Lampugnani, responsabile scientifica di Talenti fra le nuvole Onlus e del progetto di ricerca. I ragazzi e le ragazze, anche grazie ai linguaggi Artistici, Musicali e performativi, porteranno a bordo testimonianze e attività ludiche di sensibilizzazione per comprendere e condividere il DSA, la disprassia, l’autismo ma anche l’alto potenziale cognitivo.

Essere consapevoli delle proprie caratteristiche e operare la propria disclosure e sensibilizzazione nelle proprie classi è fondamentale per acquisire consapevolezza, dignità e farsi promotori del cambiamento che, una volta scesi dalla Nave, ognuno a suo modo potrà e vorrà portare nelle proprie vite e contesti sociali in ottica trasformativa e di maggior consapevolezza e benessere”.

I linguaggi artistici diventano strumento espressivo e educativo, capaci di dare voce anche a chi fatica a comunicare a causa di barriere come autismo, dislessia o disprassia.

“Questo progetto nasce dal bisogno concreto di fornire in uno spazio in cui i ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento possano sentirsi pienamente accolti, valorizzati e liberi di esprimere il proprio potenziale – dichiara Federico Santi, project manager della Fondazione Tender To Nave Italia ETS. Offrire opportunità educative e relazionali in contesti non convenzionali significa abbattere barriere invisibili e costruire una cultura più attenta, consapevole e umana”.

Nell’arco della Campagna 2025, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno a bordo 20 realtà del terzo settore provenienti da tutta Italia per sperimentare i benefici del Metodo Nave Italia nel periodo compreso tra aprile e ottobre. Dal 19 al 21 giugno Nave Italia ha svolto per la prima volta una missione internazionale in Grecia, portando all’estero i suoi progetti di cooperazione educativa e sociale. La rotta proseguirà dal 15 al 19 luglio, con navigazione da Milazzo a Salerno, si imbarcheranno giovani con disabilità comunicative gravi della Fondazione La Casa delle Luci, offrendo loro un’esperienza inclusiva in cui la Lingua dei Segni Italiana diventa il fulcro della comunicazione.

Inseguito, dal 22 al 26 luglio, si riparte con l’Istituto Nautico Giovanni XXIII di Salerno: protagonisti saranno alunni a rischio di abbandono scolastico nella tratta Salerno–Gaeta. Infine, dal 29 luglio al 2 agosto, da Gaeta a Civitavecchia, saranno a bordo adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitive o disturbo dello spettro autistico dell’associazione “Mio fratello è figlio unico”.