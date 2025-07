Vuoi navigare? Fallo in sicurezza e un’altra Estate finirà!

(Foto archivio Il Nautilus)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come ogni anno, invita alla prudenza per navigare in sicurezza

Roma. La Guardia Costiera italiana avverte che in questo periodo occorre fare molta attenzione per navigare in sicurezza. Il monito è riferito a tutti i naviganti estivi non professionisti del mare.

“Il mare ha una sua legge – lo sappiamo – e che non bisogna dimenticarlo”.

Navigare non è facile, né sono sufficienti le nozioni di base – giuste per prendere una patente nautica veloce – se si vuole sopravvivere sull’acqua.

L’obiettivo – come sempre – è quello di sradicare una cultura popolare legata alla navigazione e che tutti conoscono regole e regolamenti e che i quiz di una patente nautica non permettono di leggere una situazione di ‘pericolo’, causa di tanti incidenti in particolare nel mondo della nautica da diporto.

Consumo di alcol, mancanza di manutenzione degli elementi di sicurezza, come giubbotti e giubbotti di salvataggio. La mancata sorveglianza dei minori in coperta o la mancanza di carburante sufficiente per l’intera traversata sono abitudini acquisite dai marinai che, senza esserne consapevoli, mettono a rischio la propria incolumità e quella dei propri ospiti.

Queste sono le principali cause delle emergenze nelle imbarcazioni da diporto che si sono ripetute di più nel 2023 e 2024, in particolare i cedimenti strutturali e meccanici nella maggioranza.

Per questo occorre ensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione delle emergenze e garantire che la giornata – al mare e/o su di un’imbarcazione – trascorra senza intoppi, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Secondo i dati, quasi la metà delle emergenze che si verificano in mare nella stagione estiva, da giugno a settembre, coinvolge un’imbarcazione da diporto e altre attività marittime da diporto.

Le Autorità Marittime e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti forniscono supporto alla divulgazione e gli utenti potranno scaricare le informazioni dai loro siti web.

“Dobbiamo essere consapevoli – si legge nell’avviso – che noi stessi siamo i primi responsabili della nostra sicurezza e la nostra sicurezza dipende dal rispetto delle regole stabilite prima e durante la traversata”.

Abele Carruezzo

Riportiamo le tabelle rigardo le statistiche sui sinistri occorsi nel 2023 e la loro tipologia.