Assonautica incontra il Ministro Daniela Santanchè

Il Presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora ha incontrato oggi il Ministro del Turismo Daniela Santanchè presso la sede del Ministero. Insieme a lui, il Vicepresidente vicario Francesco Di Filippo ed il Segretario Generale Antonio Bufalari.

Un confronto di grande valore istituzionale, che segue la partecipazione del Ministro al Blue Forum a Roma dei giorni scorsi, dove al centro del dibattito sono stati i temi dell’economia del mare, con particolare attenzione al turismo nautico e alla portualità turistica.

“È stato confermato il nostro ruolo di supporto e di ausilio al Ministero per l’implementazione delle politiche a sostegno del settore – ha dichiarato il presidente Acampora – con l’obiettivo di far primeggiare la nautica italiana non solo come eccellenza dell’export, ma anche come sistema di accoglienza di qualità. Questo è il percorso di sviluppo su cui il Ministero del Turismo sta puntando, e noi saremo al suo fianco, con impegno e visione”

Assonautica si conferma il braccio operativo del sistema camerale sull’economia del mare, un settore strategico per la competitività e la crescita sostenibile del Paese.