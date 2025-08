Assormeggi Italia: 31 luglio 2025, giornata istituzionale a Roma con i Ministeri del Turismo e delle Infrastrutture e Trasporti

Giornata di rilevante impegno istituzionale quella di giovedì 31 luglio per i vertici di Assormeggi Italia, protagonisti di due importanti incontri presso il Ministero del Turismo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In mattinata, il Presidente Arch. Francesco Cimmino e il Consigliere Vincenzo Cosenza hanno preso parte al tavolo convocato dal Ministro del Turismo, con la presenza del Ministro Daniela Santanchè, del Capo di Gabinetto Erika Guerri e del Capo di Gabinetto per le Politiche del Mare Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, insieme alle principali associazioni del settore nautico, per discutere le strategie future a supporto e valorizzazione del turismo nautico, dei porti turistici e delle marine italiane.

Le associazioni presenti hanno chiesto l’aiuto di una politica che possa, con decisioni rapide, portare fondi sia per il potenziamento delle attuali marine, che per la creazione di nuove. La nostra associazione, ha supportato tale richiesta ma ha altresì chiesto che, nelle more dell’attuazione di tale rilancio che comporterebbe tempi più lunghi, ed in prospettiva del tavolo di revisione del DPR 509 del 97, possa essere creato un percorso amministrativo semplificato e rapido da chiudersi in un tempo massimo di 45 giorni, per creare altri posti barca per yacht e megayacht.

Ricettività ricavata fuori dagli ambiti portuali, mediante l’istallazione di campi boa che rappresentano la soluzione che possa dare una risposta immediata ad una politica che cerca e chiede di evitare che il turismo nautico di qualità possa spostarsi nei paesi che rappresentano i maggiori competitors per l’Italia quali la Croazia, la Francia e la Spagna. Una soluzione sostenibile sia in termini economici che ambientali.

La nostra proposta è stata accolta con particolare entusiasmo, tanto da chiederci di formalizzare tale proposta e di trasmetterla al Ministero. Inoltre Assormeggi Italia, proprio per dare un contributo alla revisione del DPR 509 del 97, ha chiesto l’accreditamento al CIPOM – Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare – proprio al fine di poter intervenire concretamente a tale revisione e quindi di tutelare la categoria degli ormeggi in genere, grandi e piccoli.

Durante l’incontro è emersa la volontà condivisa di costruire una visione strategica unitaria e coordinata per rilanciare l’intero comparto, potenziando l’attrattività delle destinazioni costiere, migliorando le infrastrutture portuali e promuovendo un turismo sempre più sostenibile e responsabile.

Il Presidente Cimmino ha posto l’accento sulla necessità di riconoscere e tutelare la specificità delle piccole strutture – come campi boe, pontili e approdi minori – spesso escluse dal dibattito nazionale, ma oggi sottoposte a bandi di gara da parte di Comuni e Autorità di Sistema Portuali. Un’anomalia, ha evidenziato Cimmino, alla luce di quanto previsto dalla Legge 166/2024, che ha escluso i porti turistici dall’ambito applicativo della Direttiva Bolkestein, ma al contempo ha incluso le attività turistico ricreative, escludendo anche le concessioni di ormeggi senza infrastrutture che, sia dall’attuale disposto del DPR 509 del 97 che dalle circolari del MIT sono, invece, a tutti gli effetti, attività turistico ricreative. Del resto, appariva comunque un controsenso partecipare ad una riunione al Ministero del Turismo per una categoria che non viene riconosciuta tale.

Il Ministro ha sottolineato come per la prima volta un Governo stia dedicando un’attenzione concreta e sistemica a un comparto troppo spesso trascurato, ma essenziale per l’identità turistica del Paese e per il suo posizionamento strategico nel Mediterraneo. Il tavolo istituzionale resterà attivo nei prossimi mesi per raccogliere contributi, elaborare proposte normative e monitorare l’attuazione delle misure condivise.

Nel pomeriggio di giovedi 31 luglio, la delegazione di Assormeggi Italia è stata ricevuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sede del Gabinetto del Ministro Matteo Salvini, da S.E. Ammiraglio Francesco Isidori, Vice Capo di Gabinetto per le materie relative alle Capitanerie di Porto.

Al centro dell’incontro, il tema delle concessioni demaniali marittime relative ai posti barca, con particolare riferimento all’esclusione degli stessi dalla Direttiva Bolkestein, così come stabilito dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118, e alla necessità di una chiarificazione normativa.

È stato condiviso l’obiettivo di evitare interpretazioni difformi da parte delle Autorità Marittime, che potrebbero contestare l’assenza di titoli concessori ai concessionari, anche in presenza della proroga al 2027. In tal senso, Assormeggi Italia ha proposto l’emanazione di una Circolare Ministeriale esplicativa, proposta che sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Dicastero. Per tale revisione è stata concordata la soluzione di una richiesta di parere scritto, che la nostra Associazione preparerà e porterà in visione alla dottoressa Patrizia Scarchilli, che, ad oggi, anche se sostituita dal Dott. Liguori, rappresenta un punto di riferimento al MIT per tali problematiche interpretative.

Assormeggi Italia conferma il proprio impegno nel rappresentare le istanze delle imprese del comparto e nel promuovere un dialogo costruttivo e trasparente con le istituzioni, al fine di garantire certezza normativa, sostenibilità e sviluppo per il settore della portualità turistica.