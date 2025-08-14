Il Consorzio Nautico di Puglia lancia un’importante iniziativa per l’internazionalizzazione delle imprese nautiche

Brindisi – Il Consorzio Nautico di Puglia è orgoglioso di annunciare l’avvio di una nuova e significativa iniziativa volta a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese nautiche della regione. Sotto la guida del nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Dario Montanaro, il consorzio ha avviato un progetto ambizioso che mira a creare servizi innovativi per le imprese del settore.

Grazie alla partecipazione al bando Mini Pia, appositamente studiato per il sistema consortile industriale della nautica di Puglia, le imprese potranno beneficiare di supporto logistico, operativo ed economico-finanziario per partecipare a numerose fiere internazionali nei prossimi 24 mesi. “Il nostro obiettivo è quello di facilitare la crescita delle imprese pugliesi e di ampliare la loro presenza sui mercati internazionali,” ha dichiarato Montanaro.

Inoltre, il Consorzio Nautico fornirà supporti specifici ai progetti di internazionalizzazione attraverso la fornitura di manager temporanei e l’organizzazione di incontri B2B, che faciliteranno la crescita delle imprese e l’espansione dei loro mercati. “Grazie a questa iniziativa, le nostre imprese avranno l’opportunità di competere a livello globale e di stringere nuove collaborazioni strategiche,” ha aggiunto Montanaro.