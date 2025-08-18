Vela Amsterdam, sali a bordo e fai un’onda!

Nel 2025 si celebra il 750° anniversario della città capitale con la 10° edizione di SAIL Amsterdam con giornate di festa

Amsterdam. Dal 1975, ogni cinque anni, navi da crociera provenienti da tutto il mondo giungono ad Amsterdam. Il SAIL fu organizzato per la prima volta dal porto di Amsterdam per celebrare il 700° anniversario della città.

Grazie al suo enorme successo, si decise di ripetere l’evento ogni cinque anni. Nel corso degli anni, il SAIL è diventato il più grande evento ad accesso libero dei Paesi Bassi.

Navi, membri dell’equipaggio e visitatori provenienti da tutto il mondo si riuniranno per celebrare la storia nautica e le diverse visioni del mondo. È una festa per tutti, per i Paesi Bassi, che mette in contatto giovani e meno giovani di tutte le culture.

Mercoledì 20 agosto, prende il via a SAIL 2025 in grande stile con la spettacolare SAIL-In Parade, durante la quale le imponenti navi a vela entreranno nel porto di Amsterdam.

Durante tutta la giornata, ci saranno momenti di svago per tutti i gusti: dalle esperienze marittime del Navy Roadshow alle avventure sulla ruota panoramica, dalle attività per bambini al SAIL Kids Club alle scoperte culturali del Kaap de Groene Hoop Festival. Spettacoli dal vivo e incontri speciali a bordo delle navi.

Giovedì 21 agosto, ci sarà uno spettacolo in acqua: la Sailing Heritage Fleet Review, in cui navi storiche salpano da Stenen Hoofd per raggiungere SAILSation.

Durante la giornata, ci sono molte attività, dalle aree interattive come SAIL Horizons, il Marine Roadshow e il DAMEN Experience Center. E in serata ancora spettacoli su diversi palchi, in particolare quello di grande impatto visivo “Waves of Light” all’A’dam Tower.

Venerdì 22 agosto, le attività per grandi e piccini iniziano dalla scoperta e dall’apprendimento al SAIL Horizons e al Marine Roadshow, fino a un giro sulla ruota panoramica SAIL. Gli appassionati di navi potranno concedersi momenti di svago al SAILSation, al DAMEN Experience Center e, naturalmente, ammirare le navi lungo le banchine.

Sabato 23, SAIL si riempie di energia, con una visita a SAILSation o un tour esplorativo lungo le navi e con mumerose attività interattive sulle banchine. Ed ancora, la sera con spettacoli musicali.

Dopo giornate ricche di navi imponenti, musica, avventure e incontri, la domenica è il momento dei saluti alla flotta durante la festosa SAIL-Out Parade: un’imponente processione di navi che salpano dal porto.

Abele Carruezzo