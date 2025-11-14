La Nautica in Puglia, scenari e opportunità. Il Mare rappresenta una grande risorsa economica

Brindisi. Dell’Economia del Mare è nota l’importanza del suo ruolo di primo piano all’interno delle politiche nazionali ed europee e il poter disporre di dati puntuali e strategie autorevoli per affermare il trend positivo della centralità della Regione Puglia nell’Adriatico e nel Mediterraneo.

Brindisi è una tra le prime città in Italia in relazione all’incidenza del valore aggiunto creato dalla blu economy, con l’elemento chiave costituito anche dalla piccola nautica.

Quello nautico è uno dei settori economici con maggiori prospettive di espansione e ricadute positive sul territorio regionale. La sfida dell’immediato futuro è, dunque, trasformare le potenzialità di un comparto altamente specializzato e variegato in concrete opportunità per le aziende che ne fanno parte e per il territorio in cui operano.

Si tratta di realtà imprenditoriali che sono in grado di fornire tutti i servizi necessari per la Nautica da Diporto (sportiva e commerciale), dalle modifiche strutturali su ogni tipo di imbarcazione all’allestimento per interni, dall’istallazione di sistemi di condizionamento dell’aria alla realizzazione di arredi in legno o vetroresina, passando per l’assistenza sui motori, senza tralasciare la transizione energetica.

Sono intervenuti il Presidente dello Snim Giuseppe Meo, il Presidente del Consorzio Nautico di Puglia Dario Montanaro, il Presidente di Confindustria e del Distretto della Nautica Giuseppe Danese, l’amministratore delegato di ‘Piloda Shipyard’ Donato Di Palo, il Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa, il Presidente di CNA Nautica Puglia Marco Carvignese e l’esperto di formazione marittima Simone Quaranta.

“E’ nostra intenzione – afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – porre la nautica al centro dell’agenda del prossimo Governo regionale, affrontando temi strategici come lo sviluppo della cantieristica, la formazione, la sostenibilità e la portualità turistica”.

Tra i due mari blu dei Seni di Levante e di Ponente, il porto di Brindisi con il suo skyline ha offerto una scena marittima unica all’evento, a conferma che la Nautica in Puglia è conforme alla città di Brindisi.

Gli argomenti in discussione, hanno riguardato le sfide del futuro e i nuovi investimenti produttivi nella regione, l’internazionalizzazione, la formazione e le opportunità lavorative, le misure regionali e nazionali in favore delle imprese e l’efficientamento energetico.

In questo territorio sono state coniugate le capacità industriali dei grandi cantieri alle tradizioni famigliari e locali delle piccole e medie imprese, la capacità artigianale di quest’ultime in questa filiera non può essere sostituita ed è ciò che più caratterizza e rinforza il valore del miglio blu. Da qui la necessità di condividere con il territorio, con gli operatori, con gli utenti tutti, un momento di approfondimento.

‘Nautica’ che con le filiere ittica, dell’industria delle estrazioni marine, della cantieristica, dei servizi di alloggio e ristorazione, del turismo nautico, delle attività sportive e ricreative, delle riserve marine per la tutela ambientale, ha permesso all’Italia di collocarsi al 3° posto per valore aggiunto tra i Paesi europei, e con un significativo indice per la Puglia con i suoi 800 km di costa.

Il settore sta attreversando una stagione di definizione normativa dall’adozione del concetto comunitario delle aree o zone costiere (coastal areas) al Sistema telematico della nautica da diporto, nonché sulla recente riforma del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica e sull’uso commerciale delle unità da diporto.

Sono state introdotte novità per le dotazioni di sicurezza: il concetto più importante è che il diportista viene guidato verso una sicurezza auto assistita; si lega anche alla novità della patente D1, uno strumento che cerca di riavvicinare i giovani al mare; con i limiti di 85 kilowatt e determinate cilindrate, con un tipo di navigazione soltanto diurna entro 6 miglia della costa, per barche fino a 12 metri.

Su questo aspetto interviene la formazione: un corso di formazione vero e proprio per andare per mare, fatto dalle scuole nautiche. L’aspetto determinante non è tanto l’esame finale quanto il corso di formazione. Bisogna formare per andare in mare.

L’altro segmento della Nautica è la costruzione nautica e la cantieristica navale: opportunità di lavoro in quanto dietro alla costruzione di uno yacht ci sono almeno 40 lavorazioni che spesso però rientrano in codici Ateco diversi; perciò occorre definire le funzioni e le competenze di ‘operatore nautico’. Occorre dare ‘riconoscibilità’ ad un settore strategico per l’economia italiana declinando il Made in Italy con il turismo e la nautica.

La redazione de Il Nautilus da sempre ha sostenuto che la nautica da diporto e cantieristica navale italiana rappresentano, assieme alle attività di logistica portuale ed ai trasporti marittimi, gli assi portanti dell’“economia del mare”; la ‘nautica’, sia come dimensione culturale e sia come comparto industriale, sta cambiando e cambierà ancora molto nei prossimi anni.

Si va più spesso verso il nuovo concetto di porti turistici: concepire il porticciolo turistico come vero e proprio villaggio turistico completo di residenze, strutture ricettive (resort e hotel), Spa, club e attrezzature sportive, non tutte attività comprese nell’area della concessione, ma soprattutto nell’area vicinoria del quartiere cittadino che lo ospita; quindi, servizi alla portata di tutti cittaadini.

Pensare a una energetica, digitale, economica, sociale e solidale è importante per partecipare a un cambiamento epocale in tutti i dalle filiere di processo alle filiere di prodotto, passando per i nuovi materiali impiegati in tutti i settori produttivi.

Nella speranza che non si sia trattato solo di ‘passerella’ elettorale in previsione delle votazioni alla Regione Puglia, mi auguro che non si stia derivando solo verso la nautica da diporto dimenticando tutte le potenzialità dello shipping che il porto di Brindisi potrà cogliere.

Abele Carruezzo

Foto/interviste: S.C.

Giuseppe Meo, presidente dello SNIM

Simone Quaranta, esperto di formazione marittima

Luigi Lobuono, candidato presidente alla Regione Puglia

Antonio Decaro, candidato presidente alla Regione Puglia