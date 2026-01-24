The Italian Sea Group (TISG) denuncia il proprietario del superyacht Bayesian affondato

(Lo yacht durante il recupero dal fondo; foto courtesy Guardia Costiera Palermo)

TISG – ex Perini Navi – fa causa a società armatrice Revtom, chiesti € 456 mln per “danni reputazionali ed economici” per calo vendite

Marina di Carrara (MS). Il costruttore del superyacht Bayesian ha intentato una causa da 500 milioni di dollari contro una società gestita da Angela Bacares, vedova del miliardario tecnologico Mike Lynch, proprietario dell’imbarcazione morto nell’affondamento dell’imbarcazione.

Il cantiere sostiene che l’equipaggio della nave abbia causato l’affondamento per negligenza, danneggiando così la reputazione del costruttore e causando la perdita di preziosi rapporti commerciali.

Il sinistro sofferto dallo yacht di lusso Bayesian si verificava il 19 agosto, mentre ormeggiava appena al largo di Porticello – in Sicilia – con un capovolgimento e relativo affondamento per una tempesta meteomarina improvvisa.

Sette persone hanno perso la vita nell’affondamento, tra cui il proprietario Mike Lynch e sua figlia, mentre la moglie è sopravvissuta.

Il gruppo TISG di Carrara ha presentato il conto alla società armatrice, la holding Revtom, proprietaria legale del Bayesian, controllata e gestita dalla vedova di Mike Lynch, sopravvissuta al sinistro Angela Bacares. In questa nuova causa, la TISG cita anche il capitano James Cutfield e due membri dell’equipaggio, Matthew Griffiths e Timothy Eaton.

Si tratta di conto risarcitorio di 456 milioni di euro richiesto con una causa civile intentata a tutela del marchio Perini Navi – cantiere di costruzione dello yacht – e che il gruppo TISG aveva rilevato all’asta dopo il fallimento del colosso viareggino della nautica.

Il Marine Accident Investigation Branch (MAIB) del Regno Unito ha avviato un’inchiesta sulla perdita della nave battente bandiera britannica.

Il veliero Bayesian era noto per il suo albero singolo in alluminio, il più alto al mondo all’epoca.

Per conprendere una situazione così complessa, bisogna fare riferimento alla Risoluzione IMO A 562 che oltre a spiegare il “Criterio Geometrico e quello Meteorologico”, riferisce delle condizioni di stabilità della nave in condimeteomarine avverse, oltre alle procedure in caso di “heavy weather”.

Il criterio energetico gia’ incluso nella Risoluzione IMO A.562 e’noto con il nome di “Criterio Meteorologico”, in quanto tiene conto dell’azione del vento e del moto di rollio con mare al traverso. Esso consiste sostanzialmente nella verifica del bilancio energetico fra l’energia cinetica accumulata dalla nave in condizioni meteomarine ritenute estreme e la riserva di energia della nave in tali condizioni. Basti pensare che in tale criterio si fa praticamente riferimento ad un vento costante di 48 nodi ed a raffiche di vento di circa 60 nodi agenti sull’opera morta della nave normalmente al piano diametrale con corrispondente pressione dinamica di 810 Pascal. Se la nave viene investita da una raffica di vento di 90 nodi, la pressione dell’opera morta ed il conseguente momento sbandante risulta ben 2.15 volte piu’ grande.

L’angolo di capovolgimento della nave in condizioni meteorologiche avverse – in caso di perdita della nave per affondamento – è influenzato da vari fattori, tra cui la geometria dello scafo, le condizioni di carico e le condizioni ambientali.

Ora le simulazioni del Meteo Office britannico suggerivano che il temporale estremo avesse prodotto possibili velocità di vento superficiali superiori a 87 nodi sul posto quella mattina. Mentre, il carico del vento sulla struttura dell’albero, extra-alto, rappresentava circa il 50% del momento di inclinazione calcolato.

Per l’inchiesta, esperti di ingegneria navale dell’Università di Southampton – incaricati dal MAIB – hanno utilizzato una ‘modellizzazione computerizzata’, verificando che la nave, nella configurazione al momento della perdita, sarebbe stata vulnerabile a un abbattimento e a un ribaltamento con velocità del vento superiori a 63,4 nodi.

Ed ancora, l’inchiesta conclusa da MAIB ribadisce che: “L’indagine ha … stabilìto che, nella condizione di perdita assunta, velocità del vento superiori a 63,4 nodi sul lato, erano sufficienti a rovesciare il Bayesian”.

“Queste vulnerabilità (quando si è in condizioni di motore con le vele abbassate, la deriva alzata e il 10% di materiali di consumo a bordo) – continua l’inchiesta del MAIB – non sono state identificate nel libro di informazioni sulla stabilità a bordo. Di conseguenza, queste vulnerabilità erano sconosciute sia al proprietario che all’equipaggio dello Bayesian”.

(L’agenzia ha osservato che le sue conclusioni non sono destinate all’uso in contenziosi e sono solo per analisi e studio sulla sicurezza; il rapporto era un aggiornamento fattuale e non ha attribuito colpa a nessuna delle parti.)

Per la causa civile, TISG sostiene fermamente che non vi sono stati fattori di progettazione in gioco nell’affondamento e che la nave è affondata a causa della negligenza dell’equipaggio e di guasti operativi.

“Quei velieri sono inaffondabili” – sostiene TISG – confermando questa tesi elaborata da esperti del settore del gruppo TISG che ora contesta all’equipaggio nel processo penale ancora in corso a carico del comandante e di altri due membri del suo staff, oltre ad una serie di negligenze operative critiche a bordo che hanno portato al naufragio e all’affondamento dell’imbarcazione.

Tra le negligenze operative contro il capitano e i due membri dello staff , TISG cita la mancata chiusura delle aperture, sostenendo che portelloni e aperture laterali fossero aperti, compromettendo i punti di allagamento e accelerando l’ingresso d’acqua durante lo sbandamento; la gestione della deriva retrattile, in quanto questa non sarebbe stata abbassata – operazione che avrebbe massimizzato il momento raddrizzante della nave – riducendo drasticamente la stabilità in condizioni di burrasca, e infine la mancata preparazione dell’assetto nave nonostante i bollettini avversi.

Su queste basi, TISG invoca la responsabilità civile dell’armatore, Revtom, per le azioni dei propri dipendenti, “in linea con i principi di responsabilità e gestione della sicurezza”.

TSIG, a sostegno della causa, dichiara che l’affondamento della nave ha causato il crollo della domanda per gli yacht Perini Navi, riducendo i profitti, riducendo il prezzo delle azioni e causando la perdita di opportunità di business. L’azienda afferma di non aver venduto nuovi yacht Perini Navi dopo l’affondamento. TISG aveva proiettato vendite per circa 1 miliardo di euro entro il 2028, puntando sul rilancio dello storico marchio velico.

La difesa della Revtom, supportata dai rilievi preliminari del Marine Accident Investigation Branch del Regno Unito, composta dai legali della famiglia Lynch e gli investigatori britannici, starebbe valutando l’ipotesi di “vulnerabilità intrinseche” nel design, sconosciute all’equipaggio stesso. L’attenzione tecnica si concentra sull’albero in alluminio di 75 metri, elemento distintivo del Bayesian. Secondo questa tesi, l’imponente rig (tra i più alti del mondo) potrebbe aver influenzato il centro di gravità e la curva di stabilità statica e dinamica in modo critico, rendendo l’imbarcazione meno tollerante agli sbandamenti estremi rispetto ad altri design, indipendentemente dalla configurazione della chiglia.

Abele Carruezzo