Comunicare la Vela: il bilancio

Si è conclusa con successo l’edizione 2026 della giornata di studio della Federazione Italiana Vela intitolata “COMUNICARE LA VELA – La comunicazione di uno degli sport più belli e formativi del mondo”. L’evento si è tenuto a Roma nel salone d’onore del palazzo CONI al Foro Italico venerdi 30 gennaio: una ricca giornata di interventi e dibattito, aperta dai saluti istituzionali del presidente CONI Luciano Buonfiglio, del suo omologo del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis e dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, cui ha fatto seguito – a sorpresa – un video messaggio di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, da Milano.

Il programma della sessione mattutina, introdotto dal presidente della Federvela Francesco Ettorre, ha visto un interessante intervento in video di Scott Dougal, direttore comunicazione e digital di World Sailing, la federvela internazionale, sul posizionamento della vela tra gli sport olimpici a livello internazionale e sulle sfide per vincere la corsa della visibilità attraverso il rinnovamento dei formati delle regate. A seguire Stefano Marioni, CEO di Extrapola, la società di monitoraggio media della Federazione Italiana Vela, ha illustrato le metodologie dell’analisi e i dati sui ritorni degli ultimi anni e sulla relativa valorizzazione economica, fornendo dati e numeri interessanti sul valore generato dalla comunicazione FIV.

La mattinata è stata percorsa poi da tre importanti interventi: Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute, ha fatto il punto sulla prossima America’s Cup di Napoli 2027, e su cosa significherà in termini di comunicazione avere questo evento in Italia.

Dopo di lui un grande dirigente sportivo internazionale come Michele Uva, Direttore esecutivo UEFA per la sostenibilità e delegato per EURO 2032, ha regalato un intervento di alto spessore sul rapporto tra sport e società civile e ha dialogato con la giornalista della Gazzetta dello Sport Elisabetta Esposito, con lo stesso Nepi e con Ettorre. Temi e spunti interessanti tra programmazione, chiarezza degli obiettivi, rapporto con gli stakeholder, responsabilità.

A fine mattinata Max Sirena, AD di Luna Rossa, insieme allo stesso Ettorre ha svelato i dettagli della partnership tra FIV e Luna Rossa per i prossimi anni verso Los Angeles 2028. Una storica unione tra la Federazione e la squadra velica protagonista di tante sfide all’America’s Cup.

Nel pomeriggio l’affollata sessione inserita dall’Ordine dei Giornalisti nella piattaforma formativa che ha assegnato crediti a 86 giornalisti presenti. Dopo il saluto del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, l’intervento del consigliere federale responsabile del settore Comunicazione della FIV Andrea Leonardi, appassionato e focalizzato su obiettivi, corretto posizionamento, strumenti.

A seguire la coinvolgente tavola rotonda sulla “Vela in TV”: Fabio Colivicchi ha coinvolto alcuni grandi protagonisti dello sport in tv, dialogando con Massimo Proietto, Vice Direttore di RAI Sport, Gianluca Gafforio di Rai Sport, Giovanni Bruno e Guido Meda di Sky Sport, Mino Taveri di Mediaset, con spunti interessanti su audience, formati, criticità e potenzialità della vela in televisione. E’ stata fatta notare l’esigenza di semplificare la vela per renderla comprensibile a tutti e non solo agli appassionati. Si è parlato anche di diritti televisivi per la Coppa America.

A proposito di case-history, Francesca Capodanno ha parlato della comunicazione di Barcolana, la regata-evento più numerosa al mondo, e Massimo Mancini, Head of Corporate Identity & Sponsorship di Generali, ha raccontato come si sono sviluppati i valori del Trofeo Generali Women in Sailing come laboratorio di inclusione. Da una storia di comunicazione a un cambiamento nell’organizzazione e percezione di una regata e del suo contorno, con l’obiettivo di avere Women in Sailing nelle scuole vela dei circoli FIV in un prossimo futuro.

Strumenti di lavoro per uffici stampa anche nei tre interventi conclusivi. Sara Paesani, PR e Communication manager di Luna Rossa, ha riflettuto sulle sfide della vela che deve competere con sport iper-mediatizzati e audience globali, strumenti in continua evoluzione, social, trend, AI…

Francesca Frazza, Social Media Strategist di Red Bull SailGP Italy Team, ha spiegato nel dettaglio le strategie e gli strumenti, le produzioni e i messaggi della comunicazione del primo team italiano nel circuito professionale Sail Grand Prix.

Infine Francesco Naglia di Drone Project, pilota di droni, ha raccontato lo sviluppo delle produzioni speciali per lo sport della vela, rivolti alla parte tecnica dei team agonistici, così come a una comunicazione moderna da nuovi punti di vista.

Le dichiarazioni

Luciano Buonfiglio, Presidente CONI: “E’ un piacere per il Coni ospitare la vela in questa sede iconica dello sport italiano che ha visto la storia e che vede periodicamente protagonisti dello sport italiano. Ho ammirazione e stima per la FIV e per il presidente Francesco Ettorre, la comunicazione è la cosa più importante per rendere merito ai valori dello sport, tanto più in una disciplina come la vela che unisce la dimensione del singolo e della squadra e in più ha valorizzato i risultati olimpici di Tokyo e Parigi, con le medaglie d’oro che danno prestigio a un’intera Federazione. Una giornata dedicata alla comunicazione serve proprio a dare un esempio al mondo sportivo: bisogna fare bene ma bisogna anche farlo sapere e quindi grazie davvero questa splendida iniziativa.”

Francesco Ettorre, Presidente FIV: “Con questa giornata che si intitola ‘Comunicare la vela’ la Federazione vuole sottolineare le grandi possibilità che la vela, uno sport in grande crescita, offre dal punto di vista della comunicazione e del coinvolgimento del pubblico. Siamo in una sede prestigiosa e ringrazio i presidenti Buonfiglio, De Sanctis, Mezzaroma e tutti coloro che sono intervenuti nella giornata. Per noi è un passaggio importante perché il 2026 e il 2027 saranno due anni veramente ricchi di tanta attività e di eventi importantissimi, dall’America’s Cup ai 100 anni della FIV, ed è importante misurarci e farci misurare da chi opera nel mondo dei media e della comunicazione. Oggi è qui tutta la nostra struttura, il Consiglio federale, la Conferenza territoriale, i comunicatori e tante e tanti amici che operano nel mondo della vela quindi è assolutamente importante ed è un grande piacere averli tutti qui.”

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute: “La vela è in un momento di grande spolvero, noi abbiamo il rating delle varie federazioni che utilizziamo per i contributi, e i numeri confermano come la vela stia vivendo un trend positivo, merito del lavoro del presidente Ettorre e del Consiglio. Siamo stati in qualche modo coinvolti nell’organizzazione di questo evento magnifico che è la Coppa America che si terrà in Italia a Napoli nel 2027, e sono sicuro che saprete comunicarla al meglio. La comunicazione è essenziale perché ormai viviamo in un’era nella quale se non comunichi le cose è come non averle fatte. A noi poi interessa un tipo di comunicazione votata alla promozione dell’attività, che spinga la popolazione a iniziare a fare qualsiasi tipo di sport, in questo caso la vela. Il lavoro da fare è tanto ma sapremo farlo tutti insieme.”

Diego Nepi Molineris, AD Sport e Salute: “Avere l’America’s Cup in Italia è una grandissima soddisfazione per tutto il nostro paese e ringrazio il Governo per averci dato questa opportunità. E’ anche una responsabilità per tutti, dovremo rispondere alla grande domanda che ci sarà di vela. Stiamo lavorando con la Federazione per far sì che possa crescere una nuova generazione di amanti del mare e della, seguendo tutti quegli straordinari valori di questo meraviglioso sport.”

Max Sirena, AD di Luna Rossa: “Abbiamo colto l’occasione di questa giornata per presentare la partnership storica tra Federazione Italiana Vela e Luna Rossa. Patrizio Bertelli ha sempre avuto una visione al di là del progetto Luna Rossa: investire per creare un movimento di giovani velisti. Quindi è stato naturale trovare un legame con la Federazione. L’avevamo iniziato in modo non strutturato durante lo scorso quadriennio e ci siamo resi conto che quel poco che abbiamo fatto insieme ha portato dei frutti. Perciò ci siamo seduti attorno a un tavolo abbiamo cercato di capire quale poteva essere un modo più ancora più efficace e più proficuo per entrambi per collaborare.

Questa partnership vale per entrambi, come abbiamo visto dai risultati Youth e Women di Barcellona, con Luna Rossa c’erano solo veliste e velisti che venivano da un percorso accademico velico FIV, partendo da Marco Gradoni con gli Optimist, o Margherita Porro, Giulia Conti, Gigi Ugolini e via via tutti gli altri. C’è un bacino di talenti importante per noi come team all’interno della Federazione Italiana Vela. Tra FIV e Luna Rossa ci saranno scambi culturali, di approccio, di preparazione, di comunicazione. E’ la prima volta che un team privato crea un legame così forte con una Federazione e io la ritengo un’opportunità per tutti, dovremmo essere bravi a cogliere il meglio da questa partnership. In fondo abbiamo obiettivi comuni: la FIV vuole vincere più medaglie, noi vogliamo vincere l’America’s Cup.”

Michele Uva, Direttore esecutivo UEFA, Delegato per EURO 2032: “La vela oggi è uno sport che puo’ essere trainante per il nostro paese alla vigilia di un grandissimo evento come l’America’s Cup. Mi fa molto piacere partecipare perché essere contaminati da altri Sport anche in termini di idee e di qualità fa sempre bene. Sappiamo quanto è importante lo sviluppo dei valori della mentalità sportiva, soprattutto per i ragazzi, per i quali una disciplina è un punto di riferimento e una grandissima palestra di vita. I ragazzi devono fare sport e tocca a noi metterci a loro disposizione per crescere in un ambiente sano, è un nostro impegno e una nostra responsabilità. Grazie alla Federazione Italiana Vela per questa iniziativa.”

Andrea Leonardi, Consigliere FIV responsabile settore Comunicazione: “Comunicare bene la vela diventa sempre più decisivo, perché dobbiamo cominciare a guardare alla vela non più come a uno sport ma come una vera e propria industria. Questo è il tema del nostro pomeriggio, noi impariamo e cresciamo in giornate come questa, perché adesso siamo un settore che genera ricchezza, occupazione, ed è inserito in tantissime fasce sociali dove la vela è sempre più presente. In un percorso del genere la comunicazione sta alla base, impareremo a fare sempre tutto meglio, grazie anche a questi incontri tematici e formativi.”