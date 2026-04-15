Bari, il mare come aula a cielo aperto: successo per le iniziative della Lega Navale nella Settimana Blu

Nella mattinata di domenica 12 aprile, in occasione della “Settimana Blu” e della “Giornata della Costa”, la Sezione di Bari della Lega Navale Italiana, in collaborazione con il Circolo Nautico Maestrale, la Direzione Marittima – Capitaneria di Porto di Bari e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha organizzato un’uscita didattica in mare coinvolgendo circa 30 studenti e 20 accompagnatori, provenienti da 11 istituti scolastici di Bari, Molfetta, Mola di Bari e Gravina in Puglia.

A bordo di imbarcazioni a vela messe a disposizione dai soci dei circoli organizzatori, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza diretta di navigazione lungo il tratto di mare antistante la Basilica di San Nicola, proseguendo poi verso la costa sud fino al litorale di “Pane e Pomodoro”. Non una semplice escursione, ma un vero momento formativo: gli studenti hanno avuto modo di apprendere i principi base della vela, partecipando attivamente alle manovre, alternandosi al timone e scoprendo gli strumenti di navigazione.

Nel pomeriggio, l’iniziativa è proseguita con un secondo appuntamento dedicato ai partecipanti del campo nazionale di formazione capi scout dell’AGESCI, attualmente in svolgimento in Puglia. Anche per loro, grazie alla disponibilità dei soci della Lega Navale e di numerosi armatori baresi volontari, il mare si è trasformato in uno spazio educativo e di condivisione.

L’obiettivo comune alle due attività è stato quello di trasmettere valori profondi: la vela come strumento educativo capace di insegnare collaborazione, rispetto dei ruoli, capacità di adattamento e spirito di squadra; il mare come ambiente da osservare e comprendere, sia nella sua straordinaria bellezza sia nelle criticità legate all’inquinamento; e ancora, il mare come luogo di incontro tra popoli, custode di storie, tradizioni e identità delle comunità costiere.

Particolarmente significativo è stato l’impatto emotivo dell’esperienza: tutti i partecipanti sono rientrati a terra entusiasti, non solo per il primo contatto con la navigazione a vela, intensa ed emozionante grazie ad una giornata favorita da venti di scirocco e di levante, ma anche e soprattutto per aver riscoperto la propria città da una prospettiva nuova, quella del mare. A rendere l’esperienza ancora più memorabile, per alcuni, è stato anche l’incontro ravvicinato con alcuni delfini, simbolico saluto della natura a una giornata all’insegna della scoperta e del rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione Marittima di Bari, si inserisce in piena sintonia con la missione della Lega Navale Italiana ed è nata con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare nelle nuove generazioni, il concetto di “cittadinanza del mare” intesa come consapevolezza, tutela e valorizzazione della sua cultura. L’entusiasmo e l’apprezzamento manifestati dai ragazzi hanno confermato il valore dell’iniziativa, spingendo gli enti organizzatori a rinnovare l’impegno per riproporla con cadenza periodica anche in futuro.

Gli istituti scolastici che hanno preso parte all’iniziativa:

Bari

I.I.S.S. “Panetti – Pitagora” , Tecnico

I.I.S.S. “Socrate” Tecnico economico

Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”

Molfetta

Liceo Scientifico “Albert Einstein”

I.I.S.S. Scientifico “Vito Fornari – Leonardo Da Vinci”

Mola di Bari

I.I.S.S. Scientifico “Da Vinci – Agerbino”

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”

Liceo Linguistico

Liceo “Da Vinci – Majorana” Scientifico.

Gravina in Puglia

Liceo “Don Lorenzo Milani – Tarantino” Scientifico, Linguistico, Scienze umane