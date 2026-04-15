PUBBLICATA L’AGENDA DEI LAVORI PER LA TERZA EDIZIONE DI BLUE DESIGN SUMMIT 2026

È online il programma della terza edizione del Blue Design Summit, la manifestazione dedicata al settore dei superyacht, al water-related design e a tutto ciò che riguarda la progettazione in relazione all’acqua: dalle crociere ai resort, dai waterfront fino alle marine e agli yacht club.

L’evento, in programma dal 18 al 20 maggio, si svolge anche quest’anno alla Spezia, proclamata nel 2025 Città Creativa UNESCO per il Design, ulteriore riconoscimento del suo ruolo internazionale nel panorama della progettazione nautica.

Il programma coinvolge l’intera filiera del settore — designer, costruttori, cantieri e fornitori — dando voce a una delle massime espressioni del Made in Italy a livello globale.

I temi saranno tra i più disparati: analisi del mercato, sostenibilità, nuovi materiali, refit, ospitalità sul mare, innovazione e investimenti

Particolare rilievo è riservato alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Blue Design Awards, che premia i progetti più significativi del 2025 nel campo del design nautico e delle architetture legate all’acqua, con un focus su qualità progettuale, ricerca e impatto sull’industria.

Novità di quest’anno anche il Contest Leave No Trace rivolto a studenti e giovani designer. Sono previsti 3 vincitori che saranno valutati per inserimento lavorativo o stage presso le aziende partner del contest.

Il Blue Design Summit si conferma così come un punto di incontro strategico per l’intero ecosistema del mare progettato.



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