Mercoledì 29 aprile la firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare”

Ore 10.30 – Marina di Brindisi

Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 10.30, nel porto turistico “Marina di Brindisi” (via Dardanelli, 2), su iniziativa dello Snim (Salone Nautico di Puglia), avrà luogo la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare”.

Il documento rappresenta un importante patto civico finalizzato allo sviluppo futuro della città di Brindisi e del suo porto, con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la valorizzazione delle risorse portuali e i principi di sostenibilità. L’iniziativa coinvolge tutti i partner che hanno contribuito al percorso di candidatura di Brindisi a Capitale del Mare, valorizzando il lavoro condiviso e le sinergie sviluppate.

ELENCO FIRMATARI DEL PROTOCOLLO “CARTA DI BRINDISI PER LA CULTURA DEL MARE”

40 NODI ASD AMICI DEL MARE ASD ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – BRINDISI BRINDISI CITTÀ D’ACQUA APS BRINDISEA ATS BUZZ EXPERIENCE SRLS CENTRO VELICO TORREGUACETO ASD CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI ASD CIRCOLO NAUTICO PORTA D’ORIENTE ASD CNA BRINDISI TARANTO CONFCOMMERCIO BRINDISI CONFESERCENTI BRINDISI COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI BRINDISI FLOW LOVE LIFE OCEAN APS GV3 – A GONFIE VELE VERSO LA VITA – APSSD IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI – POLO MESSAPIA ITET CARNARO MARCONI FLACCO BELLUZZI MARINA DI BRINDISI MARINA DI BRINDISI CLUB ASD WATER RESCUE BRINDISI ROTARY CLUB BRINDISI VALESIO SNIM – Salone Nautico di Puglia UNISALENTO VOGATORI REMURI BRINDISI ASD