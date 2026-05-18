BLU DESIGN SUMMIT 2026: AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL FORUM INTERNAZIONALE SUL DESIGN NAUTICO E IL BLUE LIFESTYLE

Bucci: “L’innovazione nel design è già molto presente nel diporto, ma credo che in futuro riguarderà anche traghetti e tutto il mondo marittimo. La Spezia e il suo territorio sono un ottimo esempio del patrimonio economico e culturale racchiuso nel mare…”

Peracchini: “La nostra città è una capitale mondiale della nautica, la prima in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale, riconosciuta come Città Creativa UNESCO per il Design, con il 26% della produzione mondiale di yacht che avviene nel nostro territorio

Domani presentazione dei dati di Superyacht Times “The State Of Yachting – Preview 2026”, il Blue Design Awards e il nuovo contest “Designing for Exploration – Leave No Trace

La Spezia – Si è chiusa oggi la prima giornata di lavori di 3^ edizione del Blue design Summit l’evento è dedicato al settore dei superyacht e a tutto ciò che riguarda il design in relazione all’acqua: dalle crociere ai resort, dai waterfront fino alle marine e agli yacht club.

Il titolo che accompagna questa terza edizione è The Next Wave Now, un claim che esprime come il futuro del design sia già presente, già in atto. Il Summit vuole celebrare il momento creativo in cui le idee diventano innovazione e riscrivono le regole. Al centro rimane il rapporto tra acqua e design, che ne traduce leggerezza, forza e dinamica in forme in costante evoluzione.

I lavori sono iniziati con la sessione inaugurale istituzionale dedicata all’Italian Blue Lifestyle: la nautica come espressione di eccellenza all’interno di un sistema più ampio — fatto di turismo, ospitalità, design e territori — in cui il Made in Italy trova una delle sue declinazioni più dinamiche. La Blue Economy e il suo indotto, pari all’11% del PIL, rappresentano oggi una leva strategica per la crescita del Paese.

Nel corso della sessione il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci dichiara: “La Blue Economy rappresenta uno dei settori più rilevanti per la crescita e la competitività della Liguria e dell’intera Italia. Dalla nautica al turismo, passando per il design, la Blue economy si configura come uno spazio di innovazione, creatività e sviluppo in cui il Made in Italy esprime alcune delle sue eccellenze più riconosciute a livello internazionale. Se c’è una caratteristica che distingue noi italiani è la creatività, come dimostra il successo internazionale del nostro design in tanti ambiti, dalla moda al settore automobilistico, senza dimenticare, appunto, la nautica.

L’innovazione nel design è già molto presente nel diporto, ma credo che in futuro riguarderà anche traghetti e tutto il mondo marittimo – continua il presidente Bucci -. La Spezia e il suo territorio sono un ottimo esempio del patrimonio economico e culturale racchiuso nel mare, un mondo che per secoli ha portato prosperità e sviluppo alla Liguria e che continua ad essere un settore vitale per la nostra crescita, oggi come in futuro. Come istituzioni abbiamo il dovere di rafforzare la collaborazione tra filiere, territori e stakeholder per rendere questo ambito economico ancora più efficiente e attrattivo, in modo da creare sempre più opportunità di impresa e lavoro”.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Blue Design Summit riunisce le istituzioni, i leader della nautica e gli stakeholder della Blue Economy ed è un’importante occasione per confrontarsi sul presente e sul futuro del settore, che inevitabilmente passa dalla Spezia, uno dei golfi più belli d’Italia. La nostra città, negli anni, è riuscita a crescere mantenendo le proprie tradizioni e bellezze, unendole allo sviluppo economico e diventando il motore e il cuore pulsante dell’innovazione nella nautica e nel design – continua il sindaco Peracchini – Questo evento, organizzato dall’Amministrazione, rappresenta anche il momento per fare il punto su quanto avviato con il Miglio Blu, un progetto che ha unito la formazione e il Campus universitario della Spezia alle aziende leader presenti sul territorio, oltre a investimenti in infrastrutture.

Un percorso che ha contribuito a fare della nostra città una capitale mondiale della nautica, la prima in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale, fino al riconoscimento come Città Creativa UNESCO per il Design, con il 26% della produzione mondiale di yacht che avviene nel nostro territorio. Un’evoluzione straordinaria che ha portato anche a una ricaduta positiva sull’occupazione, con un incremento significativo del personale impiegato nella Blue Economy, che oggi conta oltre 16 mila lavoratori. Le istituzioni, in sinergia, devono continuare a lavorare per la crescita e per la continua affermazione del ruolo che La Spezia ha conquistato nel settore, così da rendere le aziende sempre più competitive e creare le condizioni per una leadership ancora più forte nel futuro. Auguro buon lavoro a tutti coloro che hanno aderito a questa manifestazione e ringrazio chi si è impegnato per la sua organizzazione”.

Sono dati molto incoraggianti, su cui è intervenuto Davide Mazzola, vice presidente vicario dell’ente camerale Riviere di Liguria, sottolineando come la Camera di Commercio “anche quest’anno ha sostenuto il Blue Design Summit apprezzandone il valore sotto il profilo dell’innovazione e della creatività. L’economia del mare alla Spezia – ricorda Mazzola – registra a livello nazionale un impatto moltiplicatore rilevantissimo. Con riferimento ai dati 2025, l’incidenza del settore della blue economy sul totale delle attività economiche è del 17,7%, contro un’incidenza del 10,6% registrata a livello regionale. Nautica da diporto, portualità, traffico crocieristico e turismo rappresentano gli asset che pongono La Spezia, ormai da diversi anni, ai primi posti delle classifiche. La Spezia si colloca, infatti, nelle graduatorie provinciali a livello nazionale terza per incidenza del valore aggiunto prodotto dalla blue economy e prima per il numero di imprese dell’economia del mare sul totale economia provinciale. Eventi come questo, con focus su un’eccellenza come il design nautico, vanno a dare ulteriore forza alle vocazioni del territorio confermandone la centralità a livello nazionale ed internazionale”.

A seguire, la sessione “Il Miglio Blu della Spezia: dove nasce la creatività UNESCO” ha approfondito il ruolo del territorio come polo internazionale del design nautico, con i protagonisti dei principali cantieri del distretto spezzino: Riva – Ferretti Group, Baglietto, Valdettaro Group, Cantieri Navali La Spezia, Sanlorenzo.

Dopo due sessioni dedicate alla competitività sostenibile al ruolo delle fondazioni nel sistema del blue lifestyle italiano, la prima giornata di Blue Design Summit si chiuderà con la presentazione di Atlantide e Alla ricerca di Atlantide, due volumi di Carlo Piano dedicate alle architetture di Renzo Piano viste dall’acqua.

La seconda giornata della manifestazione, martedì 19 maggio sarà l’occasione per un approfondimento sull’andamento del mercato. Ralph Dazert, responsabile intelligence di Superyacht Times presenterà in anteprima i dati globali 2025 e dei primi 3 mesi del 2026 sui superyacht con focus su backlog, mercato dell’usato e del nuovo, in costruzione e consegnati.

Domani i premi di BDS

La seconda giornata sarà caratterizzata anche dalla proclamazione dei vincitori dei due premi assegnati nell’ambito di Blue Design Summit. Torna anche la terza edizione dei Blue Design Awards, che celebrano i progetti, le aziende e i protagonisti del 2025 che si sono distinti nel settore nautico e del design. Le categorie in gara sono: Italian Yacht Ambassador • Lifetime Achievement Award • She-Entrepreneur of the Year • Best Motor Yacht oltre 24 metri • Best Motor Yacht sotto i 24 metri • Best Sailing Yacht • Best Refitting Project • Best Exterior Design oltre 24 metri • Best Exterior Design sotto i 24 metri • Best Interior Design • Building on Water • Best Cruise Design • Innovative Design • Heritage Award • Architecture Testimonial.

Novità del 2026 è la Gara di Talenti Designing for Exploration, che lancia una sfida progettuale rivolta a studenti di design, architettura e ingegneria nautica: immaginare uno yacht Explorer (42–67 metri) capace di affrontare ogni mare del globo garantendo comfort costante. Il concept chiave è Leave No Trace: la nave non deve solo navigare, ma poter risiedere negli ecosistemi più fragili del pianeta minimizzando il proprio impatto ambientale, in un equilibrio tra lusso estremo e responsabilità ecologica.

Il miglior progetto del contest sarà inoltre premiato nell’ambito dei Blue Design Awards con il riconoscimento speciale “Next Wave Designer” per creare un ponte diretto tra presente e futuro del settore.

Con Blue Design Summit, dal 18 al 20 maggio, La Spezia si conferma uno dei centri orimari del design nautico internazionale. The Next Wave Now, il futuro è già qui. Blue Design Summit è promosso da Comune della Spezia; AdSP Mar Ligure Orientale; Liguria International; Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia- La Spezia – Savona; Confindustria La Spezia; MiglioBlu. La manifestazione è organizzata da Clickutility Team e Fondazione Promostudi.

Blue Design Summit è l’evento che riunisce operatori del settore, designer e cantieri, con un ricco programma di conferenze e incontri. La manifestazione pone al centro sostenibilità e innovazione, esplorando le nuove frontiere della nautica: dai superyacht a vela ai materiali avanzati, fino alle più recenti soluzioni di propulsione green. Con focus sarà dedicato anche allo yachting residenziale e cruising fino ai waterfront e alle marine.