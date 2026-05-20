PROCLAMATI I VINCITORI DEL CONTEST PER I GIOVANI E DELLA TERZA EDIZIONE DEI BLUE DESIGN AWARDS

Oggi l’ultima giornata della tre giorni sul design e il blue lifestyle italiano

La Spezia – La seconda giornata è stato il momento delle premiazioni per la terza edizione del Blue Design Summit, l’evento è dedicato al settore dei superyacht e a tutto ciò che riguarda il design in relazione all’acqua: dalle crociere ai resort, dai waterfront fino alle marine e agli yacht club.

La novità di quest’anno è stata la Gara di Talenti Designing for Exploration, che ha lanciato una sfida progettuale, rivolta a studenti di design, architettura e ingegneria nautica: immaginare uno yacht Explorer (42–67 metri), capace di affrontare ogni mare del globo, garantendo comfort costante. Il concept chiave è Leave No Trace: la nave non deve solo navigare, ma poter risiedere negli ecosistemi più fragili del pianeta, minimizzando il proprio impatto ambientale, in un equilibrio tra lusso estremo e responsabilità ecologica. Tra i quattro finalisti, la vincitrice è risultata Sara Mariani con il progetto My Yakamox. Seguono a pari merito Luca De Laurentis, con Raiju, Tommaso Sabatini, con Raum, e Debora Botteri con Atmosphere, che ha avuto una menzione speciale per essere il progetto che ha ricevuto i voti più alti per le caratteristiche di minimizzazione dell’impatto ambientale.

Sara Mariani ha ricevuto anche il premio come “Next Wave Designer” nell’ambito dei Blue Design Awards, a simboleggiare un ponte tra presente e futuro..

Particolarmente denso il palmares della terza edizione dei Blue Design Awards, che celebrano i progetti, le aziende e i protagonisti del 2025 che si sono distinti nel settore nautico e del design.

Ecco i vincitori:

Italian Yacht Ambassador: Riv

Lifetime Achievement Award: Nautor Swan

Imprenditrice dell’anno: Giovanna Vitelli — Azimut|Benetti

Best Motor Yacht oltre 24 metri: RJ — Cantiere delle Marche

Best Motor Yacht sotto i 24 metri: Ferretti 800 — Ferretti Yachts

Best Sailing Yacht: Kalantis — Southern Wind Shipyard / Nauta Design

Best Refitting Project: M/Y Nectar — FM Architettura

Best Exterior Design oltre 24 metri: AB95 — AB Yachts

Best Exterior Design sotto i 24 metri: Solaris Power 70 Long Range — Dragoni Design Lab

Best Interior Design: Ilma (Azimut Grande 36M) — Azimut Yachts / m2atelier

Building on Water: Aurelia Residences — FM Architettura / SOM

Best Cruise Design: Four Seasons I — Tillberg Design / Viken Group

Innovative Design: Sanlorenzo

Heritage Award: Nautor Swan

Architecture Testimonial: Renzo Piano Building Workshop

Con Blue Design Summit, dal 18 al 20 maggio, La Spezia si conferma uno dei centri orimari del design nautico internazionale. The Next Wave Now, il futuro è già qui.

Blue Design Summit è promosso da Comune della Spezia; AdSP Mar Ligure Orientale; Liguria International; Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia- La Spezia – Savona; Confindustria La Spezia e MiglioBlu. La manifestazione è organizzata da Clickutility Team e Fondazione Promostudi.

Blue Design Summit è l’evento che riunisce operatori del settore, designer e cantieri, con un ricco programma di conferenze e incontri. La manifestazione pone al centro sostenibilità e innovazione, esplorando le nuove frontiere della nautica: dai superyacht a vela ai materiali avanzati, fino alle più recenti soluzioni di propulsione green. Un focus sarà inoltre dedicato allo yachting residenziale e cruising fino ai waterfront e alle marine.