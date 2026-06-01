Ventennale Carlo Sciarelli (1934-2006): lo Yacht Club Rimini, Archirì e l’Ordine degli Architetti di Rimini ricordano il progettista con un convegno e una Lectio Magistralis

Rimini – In occasione del ventennale della scomparsa di Carlo Sciarelli (Trieste 1934-2006), lo Yacht Club Rimini prosegue la sua prolifica attività divulgativa in merito la cultura marittima, organizzando, in collaborazione con l’Associazione Archirì e l’Ordine degli Architetti di Rimini, una due giorni interamente dedicata alla sua figura e all’impronta che i progetti ad esso riferiti hanno lasciato nel mondo dello yachting. Nato a Trieste e pressoché autodidatta, Carlo Sciarelli è divenuto celebre grazie alla progettazione di oltre quattrocento imbarcazioni, a partire da scafi iconici come Anfitrite (1960) e Aglaja (1964), per giungere a quello forse più famoso, Sagittario, ancor oggi portato in regata dalla Marina Militare

Proprio alla sua figura, e all’evoluzione del design nel corso del Novecento, sarà dedicato il convegno in programma il prossimo 5 giugno (14.30/18.30) presso l’Aula Magna Piano Terra di Palazzo Ruffi (Corso d’Augusto 237 a Rimini). Valido per l’attribuzione di 4 Crediti Formativi Professionali, l’incontro sarà aperto dai saluti dell’Arch. Marialuisa Cipriani, presidente dell’Ordine degli Architetti di Rimini, e della Dott.ssa Alessia Mariotti, Presidente del Campus di Rimini-UniBO. Dopo l’introduzione dell’Arch. Paolo Briolini, componente la Commissione Cultura Ordine Rimini, sarà il momento del moderatore, Prof. Alfredo Liverani, e degli interventi degli storici Enrico Zaccagnini e Luca Alessandrini: del progettista allievo di Sciarelli, Federico Lenerdon, e del perito nautico Emiliano Parenti.

La mattina seguente, il 6 giugno (10.30-12.30), presso l’Aula Didattica dello Yacht Club Rimini, il presidente Luigi Lazzari Agli e il citato Arch. Marialuisa Cipriani introdurranno la Lectio Magistralis dell’Arch. Mario Cucinella, che interverrà circa “Spazi in equilibrio. L’architettura navale tra scienza e bellezza”. La lezione, moderata da Enrico Zaccagni e valida per l’assegnazione di 2 CFP, sarà integrata dagli interventi di alcuni armatori che racconteranno l’uso e la manutenzione quotidiana dei loro scafi firmati Sciarelli. A margine dell’incontro, i partecipanti potranno visitare i pontili della Marina di Rimini presso i quali saranno ormeggiate alcune delle imbarcazioni progettate dal designer triestino.

“Lo Yacht Club Rimini è lieto di aprire i propri spazi a questo incontro dedicato a Carlo Sciarrelli, nel ventennale della sua scomparsa, nella convinzione che la cultura nautica sia parte importante della cultura del nostro territorio. Sciarrelli è stato architetto, progettista navale, uomo di cultura e di mare. Le sue barche non sono soltanto oggetti ben disegnati; sono luoghi abitabili, strumenti di mare, opere dove equilibrio, funzione e bellezza trovano una sintesi rara. Ringrazio l’Ordine degli Architetti ed in particolare l’architetto, e socio dello Yacht Club Rimini, Paolo Briolini per aver voluto costruire un momento che mette insieme oltre alla cultura progettuale la memoria storica, l’arte del restauro ed infine testimonianze dirette assieme ad una sconfinata passione nautica. Questa iniziativa ha un valore particolare proprio perché si svolge qui, in Darsena, nella sede dello Yacht Club: una barca, più di altri oggetti progettati dall’uomo, viene compresa davvero solo quando la si guarda anche nel suo rapporto con il mare, con il vento e con il tempo di chi la vive” ha dichiarato il Presidente dello Yacht Club Rimini, Luigi Lazzari Agli.

“Carlo Sciarrelli è stato un geniale ed originale progettista che ci ha lasciato decine di bellissime barche in legno, veloci ed eleganti che ancor oggi navigano in tutto il Mditerraneo. Siamo felici di ricordarlo nel ventennale dalla scomparsa proprio in questa città, cui era di casa presso i Cantieri Carlini e dal suo amico Pietro Palloni, recentemente scomparso. Lo celebriamo con un interessante convegno e schierando lungo i pontili della Darsena alcune delle più belle barche che ha progettato. Tutte contrassegnate con l’asterisco e molte pubblicate sul suo famoso libro Lo Yacht – Origine ed evoluzione del veliero da diporto” ha commentato l’Arch. Paolo Briolini componente la Commissione Cultura Ordine Rimini.