CIRCOLO DELLA VELA BARI: DOMANI 11 GIUGNO ALLE 10 LA PRESENTAZIONE DE “LA SCUOLA DEI TALENTI”

BORSE DI FREQUENZA AI CORSI DI VELA PER BAMBINE E BAMBINI DELLE SCUOLE DI BARI, CON LEZIONE DIMOSTRATIVA AL PRIMO GRUPPO.

CIRCOLO DELLA VELA BARI

presenta

LA SCUOLA DEI TALENTI

borse di frequenza ai corsi di vela

Giovedì 11 giugno, ore 10.00

Circolo della Vela Bari, sede Teatro Margherita

Al termine della conferenza la prima lezione dimostrativa con il primo gruppo di bambini coinvolti nel progetto.

Giovedì 11 giugno, alle ore 10.00, sui pontili del Circolo della Vela Bari – sede Teatro Margherita, sarà presentata “La Scuola dei Talenti” che prevede l’assegnazione di borse di frequenza gratuite per la partecipazione a corsi di vela invernali per bambini delle scuole di Bari.

L’iniziativa, a cura del Circolo della Vela, in collaborazione e con il patrocinio dell’assessorato alla Conoscenza, Educazione Pubblica Istruzione, Città Universitaria, Ricerca e Innovazione del Comune di Bari, sarà presentata nel dettaglio nel corso della conferenza stampa a cui seguirà la prima lezione con il primo gruppo di bambini iscritti.

Interverranno:

-Leonardo Patroni Griffi, presidente del CV Bari

-Roberto Ranito, vicepresidente nautico del CV Bari

-Giulio Pettini, direttore nautico del CV Bari

-Vito Lacoppola, assessore alla Conoscenza del Comune di Bari.

La Scuola dei Talenti si inserisce all’interno del più ampio programma formativo del Circolo della Vela Bari che, dall’8 giugno al 31 luglio, organizza i tradizionali corsi estivi di vela dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Non un semplice campo estivo, ma una vera scuola sportiva guidata da istruttori e tecnici federali qualificati, pensata per accompagnare i giovani nella scoperta del mare e della navigazione in sicurezza. I corsi si svolgeranno per otto settimane, dal lunedì al venerdì, con formule dalle 8.30 alle 13 oppure dalle 8.30 alle 16, programmi differenziati per fasce d’età e livelli di esperienza, attività teoriche sui pontili e uscite pratiche in mare.

Info e iscrizioni ai corsi estivi:

Tel. 080 5216234

Mail: scuolavela@circolodellavelabari.it