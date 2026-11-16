FOILING TECHNOLOGY ZONE: DALL’INNOVAZIONE IN REGATA AL BUSINESS NAUTICO

FOILING TECHNOLOGY STAGE 2025 – © Viola Devoti | We Are Foiling Media

Quarta edizione al Metstrade di Amsterdam, dal 17 al 19 novembre 2026. Grande partecipazione al meeting sulla certificazione organizzato da The Foiling Organization per lunedì 16 novembre, che riunirà operatori del settore, organismi notificati e compagnie assicurative per lavorare a una certificazione operativa già nel 2027.

La Foiling Technology Zone torna al Metstrade per la sua quarta edizione, con 26 espositori nel padiglione 10 del RAI Amsterdam. Sviluppata da The Foiling Organization e Metstrade, l’area mette in contatto gli specialisti del foiling con l’industria nautica, favorendo nuove applicazioni commerciali per le tecnologie nate nelle regate.

L’idea nasce nel 2022, quando TFO propose al direttore del Metstrade Niels Klarenbeek la creazione di un polo dedicato al foiling. Il debutto, l’anno successivo, ha dato al settore uno spazio nella più grande fiera al mondo dedicata ad attrezzature, materiali e sistemi per la nautica da diporto. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 17 al 19 novembre.

«Quando ne parlai con Niels nel 2022, volevo portare le competenze del foiling direttamente all’industria che avrebbe potuto svilupparle», afferma il presidente di TFO Luca Rizzotti. «Oggi vediamo quel lavoro tradursi in prodotti e relazioni commerciali. Ma l’ingegneria da sola non basta. Ai costruttori serve un percorso chiaro verso la certificazione e i clienti devono sapere che le loro imbarcazioni possono essere assicurate. Sono questioni sulle quali TFO sta lavorando per arrivare a risposte concrete».

Tessa Meijer, Exhibition Manager di Metstrade, dichiara: «Siamo orgogliosi di vedere la Foiling Technology Zone crescere anno dopo anno. Queste aziende portano in fiera competenze ingegneristiche di altissimo livello e uno spiccato spirito imprenditoriale. Mentre il foiling si estende dalle regate di vertice alla navigazione commerciale e da diporto, Metstrade offre loro uno spazio di incontro con l’industria nautica, dove condividere conoscenze e sviluppare nuove opportunità commerciali».

Tre i panel in programma quest’anno, che si avvarranno dell’esperienza di relatori provenienti dall’America’s Cup e dall’industria dei superyacht. Gli incontri esamineranno il mercato, affrontando anche standard e assicurazioni, per poi approfondire come le tecnologie delle regate vengano adattate alle imbarcazioni commerciali e ai superyacht. Il programma si articolerà su tre giorni, con il consolidato sostegno di Persico Marine e del partner assicurativo North Shore Risk Limited.

Ad anticipare Metstrade sarà il meeting sulla certificazione organizzato da TFO per lunedì 16 novembre, aperto ai membri dell’Associazione, con oltre 80 partecipanti confermati. I rappresentanti dell’industria avranno modo di lavorare insieme agli organismi notificati e alle compagnie assicurative per definire un approccio condiviso alla certificazione delle imbarcazioni foiling. L’intento è quello di concordare le modalità di valutazione delle imbarcazioni e affrontare i requisiti assicurativi, con l’obiettivo esplicito di rendere operativa la certificazione nel corso del 2027. Per ulteriori informazioni: secretary@wearefoiling.com.

Giornalisti, espositori e visitatori sono invitati a unirsi agli operatori del settore per i Networking Drinks offerti da Gerris Boats, mercoledì 18 novembre alle 17:00 nella Foiling Technology Zone al padiglione 10.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Martedì 17 novembre | 12:30–13:45 | Metstrade Stage

Foiling market by the numbers – Growth, standards and the unanswered question: who insures the flight?

Relatori

Klaus Röder – HAS Consultant for Recreational Craft, Yacht Design

Julian Jesson – Founder, North Shore Risk Limited

Eloy Rodriguez – Founder & General Manager, Foilchemy

Adam Greene – Technical Director, HPiVS

__

Mercoledì 18 novembre | 13:00–14:00 | North American Stage

Racing DNA, working boats: how America’s Cup technology is going commercial

Relatori

Tyson Lamond – Chief Executive Officer, American Magic Services

Ferdinand van West – Naval Architect, Van West Naval Architecture

Oliver Moore – Co-founder and Director, Moore Brothers Company

__

Giovedì 19 novembre | 14:45–16:00 | Superyacht Stage

From the America’s Cup to the beach club: technology transfer for the next superyacht generation

La sessione di 45 minuti sarà seguita da 30 minuti di confronto tra i partecipanti e networking

Relatori

Julian Jesson – Founder, North Shore Risk Limited

Mark Somerville – General Manager and CTO, Persico Marine

Martin Bivoit – Structural Engineer, PURE Design & Engineering

Douglas M. Shickler – Senior Naval Architect and Project Leader, Van Oossanen Naval Architects

Francis Hueber – General Manager, Caponnetto Hueber

Gli incontri saranno moderati da Luca Rizzotti