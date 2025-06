FINCANTIERI CONSEGNA “VIKING VESTA” AD ANCONA

“Viking Vesta”, seconda di una nuova serie di navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking, è stata consegnata oggi presso lo stabilimento di Ancona.

Alla cerimonia hanno partecipato Torstein Hagen, Presidente e Amministratore Delegato di Viking, e Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri.

L’unità appartiene al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, “Viking Vesta” è dotata di 499 cabine e può ospitare a bordo 998 passeggeri. L’unità è la 14ª nave consegnata da Fincantieri a Viking, comprese le due unità expedition costruite dalla controllata norvegese Vard.

Considerando le navi già ordinate, i contratti firmati e gli accordi di opzione sottoscritti negli ultimi mesi – la cui finalizzazione è subordinata all’accesso ai finanziamenti secondo la prassi del settore – la solida e duratura collaborazione tra Fincantieri e Viking, avviata nel 2012, può contare oggi su un portafoglio complessivo di 28 unità.

Le due società hanno recentemente annunciato la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica a bordo, la “Viking Libra”, in consegna alla fine del 2026. L’unità, attualmente in costruzione presso il cantiere di Ancona, sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, permettendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. La nave gemella, “Viking Astrea”, in costruzione nello stesso stabilimento con consegna nel 2027, sarà anch’essa dotata dell’innovativa tecnologia a idrogeno.

Le unità Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e sicurezza, sono dotate di motori ad alta efficienza e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico e che soddisfano le più severe normative ambientali.