MSC investe nel cantiere navale di Grand Bahama con Carnival e Royal Caribbean

(Grand Bahama Shipyard, base per le navi da crociera per riparazioni e altro con due bacini più larghi dell’Occidente; foto courtesy GBS)

MSC Crociere sarà il terzo azionista del cantiere navale di Grand Bahama

Ginevra. Il cantiere Grand Bahama si prepara a rilanciare i servizi completi nel 2026 con due nuovi bacini di carenaggio, tra i più grandi dell’emisfero occidentale.

MSC Crociere è destinata a diventare il terzo investitore nel cantiere navale di Grand Bahama; il gigante delle shipping Company MSC ha anche espresso interesse per un costruttore navale europeo e cerca di continuare a far crescere le sue operazioni di crociera.

I termini dell’investimento non sono stati resi noti, ma il Ministro di Grand Bahama, Ginger Moxey, ha annunciato l’accordo il 1° luglio con MSC che diventa azionista insieme a Carnival Corporation e Royal Caribbean Group, oggi al 40% ciascuna; mentre il 20% destinato a MSC Crociere è attualmente nelle mani dello Stato caraibico le Bahamas attraverso la controllata Ports Group che detiene il restante 20%.

L’investimento è stato definito strategico per le Bahamas, che vedono il cantiere ripristinato alla piena operatività per il suo contributo economico alle popolazioni delle Bahamas.

Nel 2020, Carnival e Royal Caribbean hanno concordato un investimento che ora ammonta a 665 milioni di dollari per trasformare il cantiere, compresa la costruzione di due bacini di carenaggio molto grandi in Cina, come struttura di riparazione near-shore per l’industria crocieristica.

Il primo dei nuovi bacini di Grand Bahama, denominato East End, è lungo 357 metri e può ospitare navi da 93.500 tonnellate. Sarà dotato di quattro gru all’avanguardia e dovrebbe raggiungere le Bahamas entro novembre. Sarà pronto per l’operatività a gennaio 2026 e sarà affiancato da un secondo bacino di carenaggio più grande, che sarà denominato Lucayan.

Il cantiere sta inoltre ampliando il suo molo e, una volta che entrambi i bacini saranno operativi, Grand Bahama sarà in grado di accogliere le più grandi navi da crociera attualmente in servizio.

A piena capacità, il cantiere ha eseguito da 85 a 100 bacini di carenaggio all’anno. Ha inoltre ampliato le sue attività per gestire progetti di revisione e ristrutturazione più ampi, grazie alle sue capacità di bacino di carenaggio e stoccaggio.

Con il settore crocieristico in continua rapida crescita, si prevede di superare le prestazioni precedenti del cantiere.

Attualmente, le più grandi navi da crociera sono state costrette a viaggiare in Europa per le loro revisioni, manutenzione e ispezioni normative. Le compagnie crocieristiche si sono affrettate a trovare capacità e ad adeguare gli orari della pianificazione dei loro liner.

Durante la bassa stagione delle crociere, il cantiere esegue anche lavori per il settore della navigazione commerciale, oltre a riparazioni di emergenza.

MSC Shipping Group, secondo quanto riportato dai media, ha anche recentemente proposto di rilevare le operazioni del cantiere navale rumeno di Mangalia. MSC, già presente nel settore delle riparazioni navali – oltre in tutti i livelli della filiera del trasporto – ora è intenzionata a sbarcare anche nella navalmeccanica di produzione.

Il Governo rumeno è alla ricerca di un nuovo partner dopo che il cantiere è andato in bancarotta e un accordo con Damen Group è stato rescisso. Dopo l’uscita della sudcoreana Daewoo nel 2018, lo stabilimento è oggi controllato dallo Stato rumeno attraverso una controllata del Ministero dell’Economia, con Damen al 49%. È stata proprio la società olandese, in rotta con Bucarest, ad aver presentato l’anno scorso istanza di fallimento per il cantiere rumeno, gravato di debiti per circa 380 milioni di euro, a fronte di attività valutate circa 275 milioni di euro.

Il Governo rumeno ha avviato una trattativa con la società turca Desan per l’affitto di capacità produttive e manodopera del cantiere navale Damen Mangalia e da maggio è ripresa l’attività di riparazione, con 800 dipendenti al lavoro, due navi in bacino e una in arrivo.

MSC ritiene di diversificare le capacità di costruzione navale lontano dall’Asia e potrebbe anche utilizzare il cantiere per le riparazioni. Per la manutenzione della sua flotta MSC possiede strutture di proprietà in località strategiche, in particolare i bacini di Anversa e di Napoli. MSC detiene quindi l’esperienza e le risorse necessarie per gestire cantieri navali come quello di Mangalia.

La crescita della flotta di MSC richiede un grande cantiere navale per i nuovi programmi di costruzione, attualmente concentrati in Asia per le portacontainer e in Europa per le navi da crociera e per questo MSC prende in considerazione il cantiere navale di Mangalia per la futura costruzione di navi da crociera, di ro-pax e di rimorchiatori. Per MSC anche l’India sarebbe la location individuata per il posizionamento di un proprio cantiere per la costruzione e riparazione delle sue navi.



Abele Carruezzo

(Damen Mangalia in Romania: MSC vorrebbe utilizzarli per riparare e costruire navi da crociera, traghetti e rimorchiatori: foto courtesy Damen Mangalia)

(Completato il nuovo bacino di carenaggio dell’East End in Cina e in preparazione per la spedizione alle Bahamas; foto courtesy GBS)

.