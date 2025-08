FONDAZIONE FINCANTIERI: CONSEGNATI A MARGHERA GLI ATTESTATI DEI CORSI DI ITALIANO PER LAVORATORI STRANIERI

Si è svolta ieri, presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana promossi e finanziati da Fondazione Fincantieri, destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell’indotto. L’evento ha celebrato il traguardo raggiunto da oltre 50 partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo, della durata complessiva di 50 ore, articolato in 20 incontri da due ore e mezza ciascuno.

Alla cerimonia hanno partecipato Marco Lunardi, Direttore dello Stabilimento di Marghera, Paolo Tosi, HR Business Partner dello Stabilimento di Marghera, Elisa Olivier, Responsabile Talent Acquisition, Learning, Development and Talent Management di Fincantieri. Presente per la società Dante Alighieri il Responsabile dei progetti di lingua, Lorenzo Rocca.

I corsi, promossi da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri, sono parte integrante del programma everyDEI, il progetto attraverso cui il Gruppo ha fatto del proprio impegno in ambito diversità, equità e inclusione un pilastro della sua identità. Il progetto ha preso il via nel mese di novembre 2024 nei cantieri di Monfalcone e Sestri Ponente. Da allora, sono state erogate 400 ore di formazione e oltre 150 lavoratori hanno concluso il percorso formativo. I corsi continueranno anche nei prossimi mesi, con nuove lezioni che coinvolgeranno anche lo stabilimento di Ancona a partire da settembre 2025 e il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano da ottobre 2025.

Luciano Sale, Direttore Human Resources e Real Estate di Fincantieri, ha commentato: “Il progetto dei corsi di lingua non rappresenta solamente un semplice percorso formativo, ma un ponte concreto verso l’integrazione, la sicurezza e la crescita personale dei lavoratori dell’indotto, in linea con una strategia di Gruppo volta a promuovere una cultura aziendale basata su rispetto e inclusività. Il forte riscontro ottenuto testimonia la forza di una comunità aziendale che sa accogliere, integrare e valorizzare ogni individuo, rendendo Fincantieri un esempio di eccellenza non solo industriale, ma anche sociale.”

Grazie a questa iniziativa, Fondazione Fincantieri prosegue nel percorso tracciato dalla mission del suo nuovo corso, contribuendo in maniera concreta all’integrazione dei lavoratori stranieri attraverso l’accesso alla formazione linguistica. Tra gli obiettivi principali, oltre al miglioramento delle competenze di conversazione e lettura, i partecipanti sono stati sensibilizzati sull’importanza dell’uso della lingua italiana per favorire una maggiore inclusione dal punto di vista lavorativo e sociale.