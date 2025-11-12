MSC CROCIERE: NUOVO ORDINE DA 3,5 MILIARDI DI EURO PER ALTRE DUE NAVI DELLA «WORLD CLASS», CHE SALGONO COSÌ A OTTO

L’annuncio in occasione della cerimonia del “float out” di MSC World Asia, nuova ammiraglia che tra un anno inizierà a navigare per crociere in partenza da Genova, Civitavecchia, Napoli e Messina. Inserita anche la moneta nella chiglia di MSC World Atlantic, che arriverà nel 2027.

Ginevra– MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique hanno annunciato oggi un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla «World Class» – la numero 7 e la numero 8 – la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031.

L’annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il float out di MSC World Asia, momento in cui la nave tocca per la prima volta l’acqua, e la cerimonia della moneta di MSC World Atlantic, antica tradizione marinara che prevede la saldatura di un medaglione all’interno dello scafo della nave in costruzione come simbolo di benedizione e buon auspicio.

Le commesse annunciate oggi portano l’investimento di MSC Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le quattro navi ordinate quest’anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le nuove navi che MSC Crociere prenderà in consegna entro il 2031, anno in cui la flotta della Compagnia – attualmente di 23 unità – raggiungerà un totale di 29 navi.

Questo importante piano industriale riflette la fiducia dell’armatore del Gruppo MSC, Gianluigi Aponte, nel futuro del settore crocieristico e il suo continuo impegno verso l’eccellenza nella costruzione navale in Europa.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “Oggi è un giorno di grande orgoglio per MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique, un momento in cui celebriamo importanti traguardi per il nostro futuro – il float out di MSC World Asia, la coin ceremony di MSC World Atlantic e l’ordine di due nuove navi. La piattaforma World Class è il simbolo del nostro obiettivo di determinare nuovi standard per il futuro delle crociere. Parliamo di alcune tra le navi più efficienti al mondo dal punto di vista energetico che testimoniano il nostro impegno verso l’utilizzo del GNL, e ci permettono di essere sempre pronti per i futuri carburanti rinnovabili. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione innovativa e di successo con Chantiers de l’Atlantique – nostro partner di lungo corso da oltre 20 anni.”

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha affermato: “La nostra prossima ammiraglia MSC World Asia oggi ha toccato per la prima volta il mare, tappa fondamentale nella costruzione di una nave. Tra poco più di un anno questo gioiello dei mari entrerà in attività effettuando crociere in partenza da ben tre porti italiani: Genova, Civitavecchia e Messina. E nell’estate 2027 partirà anche da Napoli ogni settimana. Una scelta che testimonia, ancora una volta la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della Compagnia, con ricadute economiche sempre più significative sui territori coinvolti grazie all’arrivo programmato di turisti, distribuiti durante tutto il periodo dell’anno. Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa, si tratta di un turismo altospendente, di qualità e con una buona propensione al viaggio, pertanto le amministrazioni locali più lungimiranti si stanno organizzando sempre al meglio per accogliere i crocieristi in modo da convincerli a tornare al più presto per una vacanza più lunga e approfondita”.

Laurent Castaing, Direttore Generale di Chantiers de l’Atlantique, ha aggiunto:

“Siamo profondamente grati a MSC Crociere per la rinnovata fiducia. Ciò che il nostro cantiere sta realizzando oggi è davvero incredibile: quattro nuove navi ordinate nel 2025! La serie World Class, che ora conta otto unità, testimonia l’esperienza dei nostri team e la visione di MSC. È la prova del nostro impegno condiviso nel migliorare l’esperienza del passeggero e, allo stesso tempo, le prestazioni ambientali.”

La costruzione delle navi World Class 7 e 8 inizierà nel 2029, andando ad arricchire la lunga serie di unità consegnate da Chantiers de l’Atlantique nell’ambito della sua storica collaborazione con MSC Crociere.

La «World Class» di MSC Crociere ridefinisce l’arte del viaggiare in crociera, offrendo un’esperienza straordinaria plasmata da un design visionario e da un’immaginazione senza confini. Ogni nave di questa classe rappresenta una vera e propria destinazione a sé, dove innovazione ed eleganza si incontrano e dove ogni singolo dettaglio riesce a valorizzare tutti i momenti trascorsi a bordo.

Con aree distinte progettate per adattarsi a ogni tipologia di esperienza, gli ospiti possono scoprire nuove mete, connettersi con il mare e godere di un relax e un divertimento senza pari. Ogni nuova nave della World Class è unica nel suo genere e porta con sé elementi che la distinguono delle sue gemelle. Questo spirito di costante evoluzione è evidente in MSC World Asia, MSC World Atlantic e nelle straordinarie navi che si aggiungeranno.

La World Class di MSC Crociere comprende MSC World Europa (2022) e MSC World America (2025), MSC World Asia (2026) e MSC World Atlantic (2027), oltre alle navi World Class 5, 6, 7 e 8 – che ancora attendono un nome – previste fino al 2031.

Float out di MSC World Asia – Il float out di oggi rappresenta una pietra miliare nel processo di costruzione della nave, poiché è la prima volta che l’unità tocca l’acqua e passa alla fase successiva dei lavori. MSC World Asia sarà consegnata a novembre 2026, pronta per navigare nel Mediterraneo. Da dicembre offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale: Genova, Civitavecchia, Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). Per le crociere dell’estate 2027, Napoli sostituirà la tappa di Civitavecchia.

Coin ceremony di MSC World Atlantic – Oggi si è tenuta anche la tradizionale coin ceremony per MSC World Atlantic, durante la quale le madrine della nave, in rappresentanza della compagnia di crociera e del cantiere, hanno posizionato le monete commemorative all’interno dello scafo come simbolo di benedizione e buon auspicio durante la costruzione. MSC World Atlantic entrerà in servizio nel 2027 e sarà impiegata nei Caraibi da Port Canaveral (USA) per la stagione invernale 2027-28.