DOPPIA VITTORIA PER FERRETTI GROUP AI BOAT INTERNATIONAL DESIGN & INNOVATION AWARDS 2026

wallywind110 ha trionfato nella categoria Outstanding Exterior Design – Sailing Yachts, mentre Ferretti Yachts 800 si è aggiudicato il premio Best New Series.

Kitzbühel – Doppio successo per Ferretti Group agli attesissimi BOAT International Design and Innovation Awards 2026. wallywind110 è stato premiato nella categoria Outstanding Exterior Design – Sailing Yachts, un riconoscimento che conferma il ruolo di Wally come riferimento nel design degli yacht a vela ad alte prestazioni, mentre Ferretti Yachts 800 ha ottenuto il riconoscimento Best New Series. I premi sono stati consegnati domenica 1° febbraio, nella prestigiosa cornice alpina di Kitzbühel, in Austria.

La giuria ha riconosciuto il wallywind110 per l’eccellente qualità del lavoro in teak, per le linee pulite e per l’inconfondibile DNA Wally, sottolineando la forte identità progettuale del secondo scafo della serie 110. Il team di progettazione di Santa Maria Magnolfi ha saputo tradurre i valori del brand in uno yacht a vela che spinge oltre i confini del design contemporaneo. Particolare apprezzamento è stato espresso per il layout innovativo del pozzetto, un’area di 60 metri quadrati libera dai tradizionali passavanti, altamente configurabile e pensata per offrire diverse soluzioni di utilizzo durante la navigazione. La giuria ha inoltre evidenziato la capacità dello yacht di trasformarsi con naturalezza da cruiser a racer, grazie ad arredi di coperta completamente removibili, tavoli convertibili per il relax e il prendisole e a un ponte flush che valorizza le linee filanti e la versatilità degli spazi.

Varato nel 2025, wallywind110, lungo 33,42 metri, esprime appieno la filosofia stilistica del brand, unendo ingegneria avanzata e linee pulite e contemporanee. Scafo e sovrastruttura in fibra di carbonio, abbinati a un ponte in teak, danno vita a una piattaforma leggera e al tempo stesso solida, capace di coniugare prestazioni ed eleganza.

Il progetto degli esterni e degli interni è stato sviluppato in collaborazione con lo Studio Santa Maria Magnolfi, seguendo un approccio pienamente integrato in cui forma, funzione ed esperienza di bordo trovano un equilibrio naturale. L’architettura navale firmata Judel/Vrolijk & Co. assicura elevate prestazioni, stabilità ed efficienza, valorizzando le linee essenziali e distintive dello yacht.

Tra gli elementi di design spiccano la sheer line inversa, il lungo bompresso fisso e la tuga dal profilo filante, tratti iconici del DNA velico di Wally. Gli interni possono accogliere fino a nove ospiti in quattro cabine, inclusa una quarta cabina flessibile e un’area ufficio dedicata, con un equipaggio di cinque persone.

Le ampie superfici esterne, tra cui la caratteristica sea terrace firmata Wally, ampliano la vivibilità a bordo e offrono spazi versatili pensati per essere vissuti sia in navigazione sia all’ancora.

Questo premio rafforza ulteriormente la posizione di Wally all’interno del Gruppo Ferretti come punto di riferimento per innovazione, eccellenza tecnica e visione progettuale nel segmento degli yacht a vela.

Ferretti Yachts 800 ha trionfato, invece, nella categoria che premia il miglior nuovo design nel segmento degli yacht di serie customizzabili introdotti sul mercato nel periodo di eleggibilità.

L’autorevole giuria ha apprezzato molteplici aspetti, dal layout alla cucina di generose dimensioni fino alla semplicità di utilizzo, evidenziando che si tratta di un’imbarcazione seriale con numerose possibilità di customizzazione, costruita con grande cura.

Nato dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering Ferretti Group, Ferretti Yachts 800 completa il rinnovamento di gamma iniziato nel 2018 e curato dall’arch. Filippo Salvetti per il design degli esterni e dal team di IdeaeItalia per il design degli interni. Con una lunghezza fuori tutto di 24,47 m (80ft 3in) e un baglio massimo di 5,91 m (19ft 5in), è disponibile per adattarsi alle normative di ormeggio di diverse aree geografiche.

Ferretti Yachts 800 incarna la nuova generazione della flotta del brand ed è espressione di un design elegante, essenziale e senza tempo che ridefinisce l’esperienza di bordo nel segmento di riferimento.

Le linee esterne firmate da Filippo Salvetti e gli interni di IdeaeItalia riflettono un processo progettuale flessibile, capace di adattarsi alle esigenze di mercati e armatori diversi, mantenendo al contempo un’identità stilistica coerente e riconoscibile. Le numerose opzioni di layout offrono diverse scelte per il ponte principale, mentre il ponte inferiore dispone di quattro cabine e di spazio per tre membri dell’equipaggio a poppa.

Inoltre, può essere equipaggiato con una coppia di motori MAN V12 – 1550 mHp nella versione standard (Vel. Max. 27 kn e Crociera 24 kn) o MAN V12 – 1800 mHp (Vel. Max. 31 kn e Crociera 27 kn) in quella optional (Dati preliminari)

Ferretti Yachts 800 rappresenta la sintesi perfetta della visione del marchio per il futuro e dell’evoluzione di una delle sue gamme più iconiche, stabilendo un nuovo standard in termini di comfort, equilibrio e stile, in cui ogni yacht diventa espressione dell’eleganza unica di Ferretti Yachts.