LUCA DINI Design & Architecture: Tankoa 55m Sportiva M/Y LOEWE vince il premio per l’eccezionale design esterno ai Design & Innovation Awards 2026

Austria – LUCA DINI Design & Architecture è orgogliosa di annunciare che Tankoa 55m Sportiva M/Y LOEWE ha ricevuto il premio Outstanding Exterior Design (50m–69,9m) ai Design & Innovation Awards 2026, presentati da Boat International.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 1° febbraio 2026 a Kitzbühel, celebrando l’eccellenza e l’innovazione nell’industria nautica internazionale.

Progettata da LUCA DINI Design & Architecture in collaborazione con Tankoa Yachts, M/Y LOEWE si distingue per il suo profilo audace e sportivo, i volumi scolpiti e un linguaggio esterno distintivo che combina eleganza, performance e funzionalità. La giuria ha premiato lo yacht per la sua forte identità, le linee dinamiche e il raffinato equilibrio tra estetica e vivibilità a bordo.

Rimanendo al di sotto della soglia delle 500 GT, lo yacht offre volumi e comfort di bordo tipicamente associati a imbarcazioni di dimensioni significativamente maggiori, sottolineando un approccio progettuale altamente efficiente e orientato al futuro.

Il suo profilo dinamico è definito da un innovativo design di prua, con linee scolpite e decise che conferiscono allo yacht un’identità forte e immediatamente riconoscibile.

Un elemento distintivo del layout esterno è l’area open posizionata a prua della timoneria, concepita come uno spazio sociale inaspettato e privilegiato. Questa scelta progettuale rafforza il rapporto tra yacht e paesaggio marino, introducendo un nuovo modo di vivere le sezioni prodiera e consolidando la continuità fluida tra spazi interni ed esterni.

La suite armatoriale, situata a prua, rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del progetto. Pensata come un rifugio privato, beneficia dell’accesso diretto a un sun deck dedicato all’armatore, offrendo un livello eccezionale di privacy ed esclusività raramente riscontrabile su yacht di questa categoria dimensionale e di stazza.

Il 55m Sportiva rappresenta una nuova evoluzione nella visione progettuale di Tankoa, traducendo il dinamismo di ispirazione automobilistica in una forma di superyacht sofisticata, mantenendo al contempo un dialogo continuo e armonioso tra spazi esterni e interni.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo premio, che riconosce un approccio progettuale incentrato su carattere, proporzione e innovazione,” ha dichiarato Luca Dini, Fondatore e CEO di LUCA DINI Design & Architecture. “M/Y LOEWE incarna la nostra visione di sportività contemporanea: uno yacht dalla presenza potente, ma al tempo stesso raffinato e senza tempo. Questo traguardo è il risultato di una collaborazione stretta e stimolante con Tankoa Yachts.”

Vincenzo Poerio, CEO di Tankoa Yachts, ha commentato: “Questo premio è una grande soddisfazione per l’intero team Tankoa. M/Y LOEWE rappresenta perfettamente il nostro impegno verso innovazione, qualità e design su misura. Lavorare con Luca Dini Design & Architecture ci ha permesso di creare uno yacht distintivo e altamente funzionale, stabilendo un nuovo punto di riferimento in questo segmento di mercato.”

I Design & Innovation Awards di Boat International sono tra i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dello yachting e premiano risultati d’eccellenza nel design, nell’architettura navale e nell’innovazione tecnologica.