Superyacht Design Festival premia Perini Navi S/Y Katana a Kitzbühel

Marina di Carrara– A pochi mesi dal debutto ufficiale al Monaco Yacht Show 2025, Perini Navi S/Y Katana ottiene il suo primo riconoscimento internazionale al Superyacht Design Festival, promosso da Boat International. Il premio Best Interior – Sailing Yacht è stato assegnato dalla giuria per la qualità degli interni e per la coerenza con cui il progetto interpreta l’esperienza di bordo.

Gli interni di S/Y Katana, firmati da Rémi Tessier, si fondano su misura, controllo delle proporzioni e continuità spaziale. Il linguaggio materico, costruito attorno al cedar spazzolato e al teak, attraversa l’intero yacht e orienta piani, rivestimenti e arredi, affiancato da pannellature in pelle e soffitti in foglia di palladio. La luce naturale assume un ruolo strutturale, filtrando attraverso ampie superfici vetrate e lucernari, mentre l’illuminazione indiretta valorizza linee e volumi.

Elemento centrale dello yacht è la scala principale, concepita come fulcro distributivo degli interni. Strutture leggere, corrimani metallici e gradini sospesi si accostano alle essenze lignee, mentre stipiti e dettagli in alluminio verniciato introducono un accento contemporaneo. Il salone principale si presenta come uno spazio continuo e avvolgente, articolato da sedute curve, arredi integrati e geometrie morbide. Rivestimenti in pelle, porte scorrevoli in vetro satinato con trama metallica e il soffitto in foglia di palladio, arricchito da inserti lignei, contribuiscono a creare un ambiente equilibrato.

Le cabine, a partire dalla suite armatoriale, esprimono fluidità e senso di ampiezza con arredi essenziali e integrati a finiture avvolgenti. L’illuminazione perimetrale accompagna i momenti di riposo e valorizza la qualità dei materiali, creando ambienti pensati per l’assoluto comfort.

I bagni armatoriali e VIP completano il racconto mediante soffitti in foglia di palladio, piani lavabo in noce e rivestimenti doccia in onice avorio. All’esterno arredi, realizzati in teak con dettagli in acciaio inox, area prendisole con Jacuzzi rivestita in teak, si pongono in soluzione di continuità con gli interni.

“Il riconoscimento ottenuto al Superyacht Design Festival evidenzia la capacità di S/Y Katana di integrare interior design, architettura navale e tecnologia”, commenta Gianmaria Costantino, Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group. “Ogni scelta progettuale nasce dall’esperienza della navigazione e da un approccio rigoroso allo spazio, ai materiali e alle proporzioni. Il progetto restituisce centralità al rapporto con il mare, interpretato con disciplina ed assoluta sensibilità.”