Il primo varo di quattro petroliere alimentate al metanolo della Fratelli Cosulich

(Foto courtesy Fratelli Cosulich)

Il gruppo italiano di trasporto marittimo Fratelli Cosulich ha lanciato la prima unità della sua serie di quattro navi cisterne chimiche IMO II, alimentate a metanolo, in costruzione in Cina

Si tratta della nave chiamata “Anna Cosulich”, varata il 4 febbraio presso il cantiere navale Taizhou Maple Leaf in Cina, con Giovanna Cibin, Amministratrice Delegata di Express Global Hong Kong, madrina ufficiale del varo. In questo stesso giorno, si è svolta anche la cerimonia di taglio dell’acciaio della “Natalia Cosulich”, segnando l’inizio ufficiale della costruzione dell’ultima nave del nuovo programma di petroliere di Fratelli Cosulich pronte per il metanolo.

La nave Anna Cosulich – costruzione iniziata nell’aprile 2025 – è stata progettata per trasportare una varietà di carichi quali olio combustibile, biocarburanti e metanolo.

La Anna Cosulich, da 7.999 dwt, è la prima di quattro navi gemelle della nuova generazione di petroliere bunker IMO II pronte per il metanolo per la Cosulich Marine Energy, sviluppate e gestite nell’ambito del programma di espansione della flotta del Gruppo; sono navi cisterne chimiche IMO II ordinate da Fratelli Cosulich nel 2024 e all’inizio del 2025.

Le altre: – luglio 2025 la cerimonia del taglio dell’acciaio per la seconda unità “Lucia Cosulich”e la posa della chiglia il 9 ottobre 2025; la Lucia Cosulich è equipaggiata con un sistema integrato di generatore di azoto, un sistema completo di bunkering per metanolo dotato di giunchi Quick Connect/Disconnect, linee di trasferimento dedicate e sistemi avanzati di sicurezza e controllo pensati per carburanti a basso punto di infiammabilità; i suoi serbatoi di carico rivestiti di resina fenolica forniranno una superiore resistenza chimica e protezione contro la corrosione, garantendo maggiore flessibilità del carico e un rapido tempo di rotazione tra le operazioni; – ottobre 2025, Fratelli Cosulich varano la “Maya Cosulich”, petroliera chimica IMO II, la prima chemical bunker tanker al mondo alimentata a metanolo; – lo stesso giorno la terza nave “Carlotta Cosulich” entra nella fase di costruzione con la posa della chiglia.

La Maya Cosulich progettata da SeaTech Solutions International Pte Ltd, presenta propulsione diesel-elettrica, accumulo batterie a bordo e due misuratori di portata massica (MFM); sarà tra le prime petroliere a doppio combustibile a metanolo a operare nel Porto di Singapore, pienamente conforme agli standard di bunkering al metanolo dell’Autorità Marittima e Portuale di Singapore (MPA).

L’obiettivo della Fratelli Cosulich e nel supportare la crescente domanda dell’industria marittima di carburanti marini alternativi.

La cerimonia del varo della Anna Cosulich segna un passo simbolico nel suo percorso verso la prontezza operativa.

La nave è stata concepita come una petroliera bunker pronta per il metanolo, con sistemi e disposizioni chiave progettati per facilitare una futura transizione alle operazioni con metanolo. Risponde agli alti parametri della sicurezza: è dotata di due misuratori di portata massica: di un rivestimento per serbatoi cargo tecnologia MarineLINE e di tutte le attrezzature necessarie per il rifornimento di metanolo, secondo le normative locali.

Il rivestimento MarineLINE® – soluzione ad alte prestazioni per serbatoi epossidici fenolico – migliora la compatibilità del carico, protegge l’integrità dei serbatoi di carico e supporta operazioni di bunkering di carichi chimici impegnativi, incluso il metanolo, consentendo al contempo operazioni di bunkering sicure, affidabili ed efficienti in linea con i requisiti normativi e tecnici in evoluzione.

Intanto, la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) ha ufficialmente annunciato – novembre 2025 – di aver concesso licenze per il bunkering di carburante a metanolo a Global Energy Trading, Golden Island e PetroChina International Co., Ltd. Queste tre aziende sono state selezionate tra 13 richiedenti globali e hanno ottenuto permessi operativi validi per cinque anni, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Per il bunker al metanolo, la MPA ha predisposto il relativo Technical Reference (TR) 129: si tratta di uno standard che copre in modo innovativo aspetti tecnici chiave come i requisiti di trasferimento di custodia, le procedure operative sicure e le linee guida per l’applicazione dei misuratori di portata massica, fornendo un quadro operativo completo per il settore.

Singapore continua a promuovere la verifica della tecnologia del bunkering con metanolo, completando con successo la prima operazione di bunkering con metanolo e già, nel maggio 2024, ha realizzato la prima operazione simultanea al mondo di bunkering e movimentazione del carico con metanolo presso il Porto di Tuas, verificando anche l’applicazione integrata dei sistemi di misuratori di massa e della tecnologia digitale di bunkering.

Una chemical bunker tanker IMO II è una nave cisterna progettata per trasportare e fornire combustibili – in questo caso metanolo – rispettando gli standard di sicurezza e costruzione dell’IMO per le navi chimiche di tipo II. Le navi di Tipo 2 trasportano pericoli considerevolmente gravi con misure di sicurezza significative (limite di serbatoio di 3.000 m³) che trasportano cicloesano, xilene e metanolo. Le chemical tanker di tipo 2 incorporano sistemi di sicurezza sostanziali mantenendo l’efficienza operativa necessaria per le diverse esigenze di trasporto chimico. II trasporto di merci pericolose e di inquinanti marini su navi è regolato rispettivamente dalla Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS) e dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento causato da navi (MARPOL). Le parti rilevanti sia di SOLAS che di MARPOL sono state elaborate in modo molto dettagliato e sono incluse nel Codice Marittimo Internazionale per il trasporto di Merci Pericolose (IMDG). (art. Il Nautilus, 30.11.2022).

La Classificazione IMO II consente il trasporto di prodotti chimici con requisiti di sicurezza elevati: – Methanol-ready o methanol-powered: alcune navi sono predisposte per trasportare metanolo, altre sono già alimentate direttamente a metanolo. – Ruolo operativo: rifornimento (bunkering) di metanolo e biofuel ad altre navi, soprattutto in porti strategici come Singapore.

I quattro elementi (parametri) relativi al concetto di ‘sicurezza’ definiti dall’IMO per le navi alimentate a metanolo sono: segregazione – doppie barriere – rilevamento delle perdite – isolamento automatico delle perdite.

Abele Carruezzo