FINCANTIERI: VARATA A MONFALCONE “NORWEGIAN AURA”

Fincantieri e Norwegian Cruise Line (NCL) hanno celebrato, presso lo stabilimento di Monfalcone, il varo di “Norwegian Aura”. La consegna della nave è prevista per la primavera del 2027.

Alla cerimonia di varo, occasione che segna il passaggio alla fase finale di allestimento e rifinitura degli interni, hanno presenziato Andrea Marongiu, Senior Director of Newbuilding Project Owner di Norwegian Cruise Line e Cristiano Bazzara, Direttore del cantiere di Monfalcone.

Alla cerimonia hanno inoltre preso parte anche alcuni studenti provenienti da Istituti Tecnici e Istituti Tecnologici Superiori (ITS) del territorio, a testimonianza dell’impegno di Fincantieri nel rafforzare il legame tra formazione e industria. Il Gruppo collabora infatti con numerose scuole superiori e ITS Academy a livello nazionale, contribuendo allo sviluppo di competenze tecniche specialistiche per il settore navalmeccanico e favorendo l’orientamento e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Con una stazza lorda di circa 170.000 tonnellate e una lunghezza di 344 metri, “Norwegian Aura” è circa il 10% più grande rispetto alle precedenti unità della classe Prima Plus, “Norwegian Aqua” e “Norwegian Luna”, nonché la prima nave NCL costruita presso il cantiere di Monfalcone. La nave dispone di 1.976 cabine e può ospitare circa 3.880 passeggeri. Tra gli elementi distintivi del progetto figurano un ampio parco acquatico con il maggior numero di scivoli mai presenti su una nave NCL, un percorso avventura sospeso, una parete verticale per l’arrampicata e l’Ocean Boulevard, la promenade esterna a 360 gradi di NCL.

La costruzione di “Norwegian Aura” si inserisce nella consolidata partnership tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH), ulteriormente rafforzata da un recente ordine di tre ulteriori navi da crociera, una per ciascuno dei tre brand della Società — NCL, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, portando a 16 il numero di navi con consegne programmate fino al 2037. Una collaborazione strategica che ha accompagnato lo sviluppo e l’evoluzione della flotta NCLH, contribuendo all’introduzione di soluzioni progettuali innovative e di standard sempre più elevati in termini di qualità, efficienza e esperienza di bordo.

Il cantiere di Monfalcone si conferma un centro di eccellenza a livello mondiale nella costruzione di navi da crociera di ultima generazione. Cuore produttivo di Fincantieri per questo segmento, ha consegnato oltre 40 unità e continua a realizzare navi sempre più avanzate, anche grazie al costante ammodernamento delle infrastrutture, con una forte attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone. Nel sito operano in media circa 6.500 persone, all’interno di una filiera che genera oltre 23.000 posti di lavoro complessivi.﻿