NORWEGIAN CRUISE LINE SEGNA UN IMPORTANTE TRAGUARDO COSTRUTTIVO CON LA PRIMA MESSA IN ACQUA DI NORWEGIAN AURA

La più grande nave NCL mai realizzata ha toccato l’acqua per la prima volta, segnando una fase chiave del suo sviluppo –

-Con il debutto previsto a maggio 2027, Norwegian Aura offrirà esperienze elevate e multigenerazionali, dal nuovissimo complesso di attività Ocean Heights™ ai ponti piscina ampliati e spazi esterni dedicati alle famiglie –

MILANO – Norwegian Cruise Line® (NCL), l’innovatore globale nel settore delle crociere, insieme allo storico partner cantieristico Fincantieri S.p.A, ha celebrato la messa in acqua di Norwegian Aura™, segnando un importante avanzamento nella costruzione della più grande e luminosa nave della compagnia fino ad oggi.

Durante la messa in acqua, avvenuta presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone, in Italia, Norwegian Aura è stata messa per la prima volta in acqua, a testimonianza del completamento della costruzione dello scafo esterno della nave. Raggiunto questo traguardo, lo sviluppo degli interni della nave continuerà avanzando verso la fase successiva in vista del suo debutto nella primavera del 2027. Per commemorare l’occasione e onorare la tradizione marittima, due monete cerimoniali sono state saldate nello scafo di Norwegian Aura durante una tradizionale cerimonia della moneta, auspicio di buona fortuna e di viaggio sicuro per la nave, il suo equipaggio e i futuri ospiti.

“La messa in acqua di Norwegian Aura è stato un momento significativo e di orgoglio per tutto il nostro team”, ha dichiarato Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line. “Si costruisce sull’eredità della nostra premiata Prima Class, rafforzando ulteriormente il nostro impegno a favore di esperienze pensate attorno all’ospite. Creata in stretta collaborazione con Fincantieri, la nave è progettata appositamente per offrire un’esperienza di vacanza elevata e multigenerazionale, con ampi spazi esterni come Ocean Heights™, per offrire a famiglie e amici giornate all’insegna del divertimento. Con il suo design aperto e arioso, Norwegian Aura è particolarmente adatta agli itinerari nei Caraibi, offrendo il perfetto equilibrio tra divertimento elettrizzante, relax e una fuga senza pensieri per ospiti di tutte le età.”

Quando entrerà in servizio, Norwegian Aura stabilirà un nuovo standard per NCL. Lunga quasi 345 metri e con una stazza lorda di circa 170.000 tonnellate, la nave è più grande del 10% rispetto alle precedenti Norwegian Aqua® e Norwegian Luna™. Disporrà di oltre 1.970 cabine ben arredate in grado di ospitare circa 3.880 passeggeri in occupazione doppia.

Al centro dell’esperienza a bordo di Norwegian Aura ci sarà Ocean Heights, un nuovissimo complesso di attività all’aperto progettato come un vero hub multigenerazionale. Gli ospiti potranno beneficiare del maggior numero di scivoli tra le navi NCL, tra cui Eclipse Racers, i primi scivoli d’acqua a duello della compagnia; Aura Free Fall, uno scivolo a caduta che accompagna gli ospiti in discese emozionanti tra curve e torsioni; e The Wave, uno scivolo con gommoni in stile pendolo progettato per ospitare fino a quattro persone. Nelle vicinanze, gli ospiti troveranno il percorso sospeso Aura Ropes Course di quasi 25 metri, una parete di arrampicata di quasi 8 metri e Aura Midway, che offre divertimento e spensieratezza con giochi in stile luna park. Di notte, l’area attività si trasformerà in uno spettacolo visivo con illuminazioni immersive e proiezioni LED per un’atmosfera più rilassata e conviviale.

Norwegian Aura introdurrà un ponte piscina ampliato, oltre il 20% più grande rispetto alle precedenti, con più posti a sedere, una vasca idromassaggio aggiuntiva, aree lounge aperte e un Kids’ Aqua Park vicino, creando più spazio per le famiglie per rilassarsi e divertirsi insieme. Gli adulti in cerca di un rifugio più tranquillo potranno ritirarsi nel sempre popolare Vibe Beach Club, la lounge esterna esclusiva per soli adulti. Un Ocean Boulevard potenziato, esteso dell’11%, circonderà lo scafo della nave sul ponte otto con nuove vasche idromassaggio, posti a sedere e spazi di aggregazione. Nuovi hub dedicati alle famiglie garantiranno diverse possibilità per gli ospiti di ogni generazione di trascorrere tempo insieme o separatamente, con Adventure Alley per bambini dai sei ai dieci anni, Little Explorer’s Cove per i più piccoli e un’area dedicata appositamente ai teenager.

“La messa in acqua di Norwegian Aura rappresenta un traguardo altamente simbolico e di grande rilevanza operativa nel nostro percorso condiviso con Norwegian Cruise Line”, ha dichiarato Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi Mercantili di Fincantieri. “Questa nave riflette la forza di una partnership di lunga data e la nostra capacità di trasformare visione progettuale e innovazione in soluzioni concrete, contribuendo a ridefinire l’esperienza a bordo per le future generazioni di ospiti.”

Norwegian Aura salperà per il suo viaggio inaugurale il 21 maggio 2027, con una crociera di sette giorni nel Mediterraneo in partenza da Trieste, Italia, con scali in porti iconici in Italia e Malta, prima di intraprendere una traversata transatlantica di 14 giorni verso gli Stati Uniti. A partire dal 10 giugno 2027, farà base a Miami e offrirà una varietà di crociere di sette giorni nei Caraibi orientali e occidentali, con soste nelle destinazioni insulari in stile resort della compagnia, Great Stirrup Cay alle Bahamas e Harvest Caye in Belize, fino a marzo 2028.

Quando Norwegian Aura farà scalo per la prima volta a Great Stirrup Cay a giugno 2027, gli ospiti sbarcheranno su un’isola privata in grado di offrire un’esperienza completamente rinnovata e più accessibile, supportata da un nuovo molo per più navi, un’area di accoglienza e un servizio tram che rende più facile che mai spostarsi tra nave e terra e all’interno dell’isola. Tra i punti salienti a Great Stirrup Cay vi sono la Great Life Lagoon, un’area piscina in stile resort con due bar swim-up, cabanas e lettini, insieme alla vicina Splash Harbor, che offre divertimento acquatico per i bambini. Include inoltre il Vibe Shore Club per soli adulti, un rifugio privato sulla spiaggia con posti premium e cabanas; e il prossimo Great Tides Waterpark, un’attrazione di quasi sei acri con 19 scivoli d’acqua, salti da scogliera, un’area splash per bambini e un’esperienza fluviale immersiva — garantendo un’esperienza sull’isola fluida e senza interruzioni per ospiti di tutte le età, dall’arrivo alla partenza.

Per maggiori informazioni sulla flotta pluripremiata della compagnia e sugli itinerari in tutto il mondo, o per prenotare una crociera, si prega di contattare un agente di viaggio o visitare www.ncl.com