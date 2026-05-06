EXPLORA JOURNEYS SEGNA UN NUOVO TRAGUARDO: VARATO IL TRONCONE DI PRUA DI EXPLORA V

Ginevra, Svizzera – Explora Journeys annuncia che è avvenuto oggi con successo il varo del troncone di prua di EXPLORA V, la quinta delle sei navi di lusso che entreranno in servizio entro il 2028. La cerimonia si è svolta presso il cantiere Fincantieri di Palermo, in Sicilia, dove la struttura è stata messa in acqua per la prima volta, secondo una tradizione marittima che segna l’avvio della fase successiva della costruzione.

EXPLORA V, la cui consegna è prevista nel 2027, rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del brand e nella sua visione di un’esperienza di viaggio in mare sempre più raffinata. Dopo il primo allestimento a Palermo, la sezione di prua sarà trasferita al cantiere Fincantieri di Sestri Ponente (Genova), dove i lavori proseguiranno fino al completamento della nave.

“Siamo lieti di celebrare il varo del troncone di prua di EXPLORA V, un momento significativo nello sviluppo della nostra flotta”, ha dichiarato Anna Nash, Presidente di Explora Journeys. “Con la nostra crescita, sempre più ospiti scoprono un nuovo modo di vivere il viaggio in crociera. Guardiamo ora alla consegna di EXPLORA III, prevista per luglio, e ai suoi itinerari inaugurali, dal Mediterraneo al Nord Europa, fino a Islanda e Groenlandia.”

Questo traguardo mette in luce ancora una volta la competenza e la dedizione del team Fincantieri, il cui lavoro è fondamentale per garantire che EXPLORA V, così come l’intera flotta, rispetti i più elevati standard di qualità, innovazione e comfort. La nave entrerà a far parte della flotta Explora Journeys, pensata per offrire maggiore comfort e una connessione autentica con il mare e l’ambiente circostante, in linea con il concetto di “Ocean State of Mind”.

Ogni unità è espressione dell’eccellenza della cantieristica italiana, grazie a soluzioni di design innovative e tecnologie all’avanguardia che ridefiniscono gli standard del viaggio in mare. Le prossime navi che entreranno a far parte della flotta, da EXPLORA III a EXPLORA VI, saranno alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), in linea con l’impegno del brand a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, supportato da continui investimenti in tecnologie ambientali avanzate.

La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha investito oltre 3,5 miliardi di euro nelle sei navi Explora Journeys, tutte costruite da Fincantieri, a conferma dell’impegno del Gruppo nel settore marittimo italiano. Considerando anche le quattro navi di MSC Crociere realizzate in precedenza da Fincantieri, l’investimento complessivo raggiunge circa 7 miliardi di euro. La costruzione di ciascuna nave richiede oltre sette milioni di ore di lavoro e coinvolge mediamente 2.500 persone per un periodo compreso tra i due e i tre anni.

EXPLORA I è in servizio dal 1° agosto 2023, data che ha segnato il debutto della flotta di lusso Explora Journeys. EXPLORA II è stata consegnata il 12 settembre 2024. A partire da EXPLORA III, che entrerà in servizio a luglio 2026, le navi saranno alimentate a GNL. EXPLORA IV ed EXPLORA V debutteranno nel 2027. Infine, EXPLORA VI si unirà alla flotta nel 2028, a conferma del percorso di crescita e dell’impegno del brand verso un’innovazione sempre più sostenibile.