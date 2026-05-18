SICUREZZA ED ECCELLENZA OPERATIVA: I CANTIERI STATUNITENSI DI FINCANTIERI PREMIATI DALLO SHIPBUILDERS COUNCIL OF AMERICA

Fincantieri Bay Shipbuilding, Fincantieri ACE Marine e Fincantieri Marine Repair riconosciute per i risultati conseguiti in materia di sicurezza, prevenzione degli incidenti e miglioramento continuo

Fincantieri, uno dei principali cantieristici al mondo e leader nell’innovazione sostenibile, rafforza il proprio ruolo di riferimento nel settore, annunciando che tre dei suoi cantieri statunitensi — Fincantieri ACE Marine (Green Bay, Wisconsin), Fincantieri Marine Repair (Jacksonville, Florida) e Fincantieri Bay Shipbuilding (Sturgeon Bay, Wisconsin) — hanno ricevuto i riconoscimenti nazionali per la sicurezza assegnati dallo Shipbuilders Council of America (SCA) per il 2025.

I premi ottenuti riflettono un approccio strutturato e continuativo alla sicurezza, considerata come pilastro fondamentale della cultura industriale del Gruppo e un fattore abilitante chiave per l’eccellenza operativa nelle attività negli Stati Uniti.

Fincantieri ACE Marine e Fincantieri Marine Repair hanno ricevuto il riconoscimento “Excellence in Safety”, attribuito ai cantieri che registrano un indice TRIR (Total Recordable Incident Rate), uno dei principali indicatori del settore utilizzati per misurare le performance in materia di sicurezza sul lavoro, inferiore alla media del settore definita dallo SCA. Il risultato conferma la solidità dei sistemi di gestione della sicurezza adottati dal Gruppo e l’attenzione costante ai più elevati standard operativi.

Parallelamente, Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Marine Repair hanno ottenuto il premio “Improvement in Safety”, riservato ai cantieri che conseguono una riduzione del TRIR pari o superiore al 10% rispetto all’anno precedente. Il riconoscimento evidenzia l’efficacia dei processi di miglioramento continuo implementati e il contributo attivo dei team nel rafforzare quotidianamente comportamenti responsabili e condivisi. In questo contesto, il premio rappresenta un traguardo particolarmente significativo per Fincantieri Marine Repair, che riceve per la prima volta un riconoscimento nazionale in ambito sicurezza.

Fincantieri ACE Marine ha inoltre conseguito il premio “Significant Safety Achievement”, distinguendosi tra i soli tre cantieri navali statunitensi ad aver mantenuto nel 2025 un TRIR inferiore a 1,0. Un risultato di particolare rilievo, che testimonia l’integrazione sistemica della sicurezza nei processi produttivi e nella gestione operativa quotidiana.

Nel loro insieme, questi riconoscimenti riflettono l’attenzione strategica del Gruppo nel promuovere una cultura industriale in cui la sicurezza rappresenta un valore fondante, trasversale a tutte le funzioni e integrato in ogni fase delle attività di costruzione e riparazione navale. In questo quadro, i cantieri statunitensi di Fincantieri contribuiscono a definire standard di riferimento per il settore, sostenuti da un impegno condiviso basato su responsabilità, fiducia e rispetto delle persone.

I riconoscimenti riflettono inoltre il più ampio impegno di Fincantieri nel rafforzare costantemente la propria cultura della sicurezza attraverso l’innovazione, il coinvolgimento delle persone e modelli di prevenzione sempre più proattivi nell’ambito delle attività industriali del Gruppo. Questo approccio supporta un’evoluzione progressiva dei sistemi di gestione della sicurezza da una logica reattiva a una sempre più predittiva, facendo leva su miglioramento continuo, analisi dei dati e tecnologie avanzate per rafforzare la prevenzione in tutte le attività.

Lo Shipbuilders Council of America è l’associazione nazionale che rappresenta l’industria statunitense della costruzione, manutenzione e riparazione navale, il cui programma annuale di riconoscimenti si fonda su criteri rigorosi, tra cui la performance del TRIR, e sottolinea l’importanza della tutela della forza lavoro e della disciplina operativa come pilastri dell’intero comparto industriale.