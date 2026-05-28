FINCANTIERI: TAGLIO DELLA PRIMA LAMIERA PER CRYSTAL GRACE

Si è svolta presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera la cerimonia del taglio della prima lamiera di Crystal Grace, la nuova nave da crociera di alta gamma e di ultima generazione destinata alla compagnia Crystal, La consegna dell’unità è prevista per la primavera del 2028 e sarà seguita da due navi gemelle.

Alla cerimonia hanno partecipato Cristina Levis, CEO Abercrombie & Kent Travel Group (AKTG) per Crystal, Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri e Marco Lunardi, Direttore dello stabilimento di Marghera.

Crystal Grace avrà una stazza lorda di 62.000 tonnellate e potrà ospitare 650 passeggeri. Il design degli interni, sviluppato da prestigiosi studi di architettura internazionali, prevede l’utilizzo di materiali e lavorazioni artigiane di alto pregio, in linea con una concezione dell’ospitalità orientata al massimo comfort. La scelta di offrire un’esperienza di assoluto livello è confermata da uno dei rapporti equipaggio-passeggeri più elevati di questo segmento, con un servizio altamente personalizzato, ampi spazi dedicati agli ospiti, intrattenimento di alto profilo e itinerari pensati per offrire un’esperienza sempre più autentica e immersiva nelle destinazioni visitate.

Il progetto conferma e rafforza il rapporto già consolidato tra Fincantieri e Crystal. Nel 2023 il Gruppo aveva infatti completato, presso l’Arsenale Triestino San Marco, l’importante refitting delle navi Crystal Serenity e Crystal Symphony, con un ampio programma di modernizzazione che aveva interessato sia le aree pubbliche sia le cabine e suite, oltre a significativi interventi sugli impianti e sui sistemi di sostenibilità ambientale. Un progetto che ha contribuito al rilancio del brand Crystal e al consolidamento della leadership di Fincantieri nel settore del refitting di alta gamma.