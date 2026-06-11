FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ UN’UNITÀ FISHERY AVANZATA PER ROSUND DRIFT

La nuova nave supporterà operazioni di pesca di nuova generazione, efficienti e sostenibili

VARD, controllata norvegese del Gruppo fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di un’unità fishery avanzata per la società norvegese Rosund Drift AS, operatore con sede ad Ålesund e parte di un consolidato consorzio attivo nella pesca oceanica.

La nave sarà basata sul collaudato design VARD 8 02, sviluppato per rispondere alle esigenze in evoluzione di un’industria della pesca sempre più sostenibile e responsabile. Sarà ottimizzata per operazioni di pesca oceanica che permettono sia la pesca di fondo sia quella mista, garantendo una manipolazione delicata del pescato, un’elevata qualità del prodotto e una riduzione dell’impatto ambientale.

Con un forte focus sulla massimizzazione del valore della cattura e sulla riduzione dell’impronta ambientale, la nuova unità sarà dotata di sistemi avanzati di propulsione ed energia ibrida, progettati per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. A bordo saranno implementate soluzioni di stoccaggio flessibili e serbatoi per l’insilaggio della biomassa, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse marine, nonché un impianto per la lavorazione dei gamberi con sistema di cottura a vapore.

La nave avrà una lunghezza di circa 80,4 metri e una larghezza di 16,7 metri con scafo rinforzato per la navigazione in acque con presenza di ghiacci. Sarà equipaggiata con le soluzioni integrate SeaQ di Vard Electro, tra cui il sistema di accumulo di energia (Energy Storage System) e un sistema integrato di gestione dell’energia, che consentiranno operazioni più intelligenti ed efficienti, riducendo al contempo consumi ed emissioni di gas serra.

L’unità sarà inoltre dotata di un sistema di plancia di ultima generazione e di avanzate attrezzature di coperta – fornite dalla controllata Seaonics – per garantire operazioni sicure anche in condizioni meteo difficili. Gli spazi abitativi saranno progettati per assicurare elevati standard di comfort, sicurezza e benessere dell’equipaggio, con ambienti moderni e aree dedicate alla vita di bordo e al tempo libero.

Lo scafo sarà realizzato presso il cantiere Vard di Braila – Romania – mentre le attività di allestimento, prove, collaudo e consegna sono previste nel terzo trimestre del 2028 presso lo stabilimento Vard Brattvaag in Norvegia.

Questo nuovo contratto rafforza ulteriormente la solida posizione di VARD nel mercato delle unità avanzate per la pesca industriale e mette in evidenza il ruolo del Gruppo Fincantieri nel promuovere innovazione, sostenibilità e sviluppo tecnologico nell’industria cantieristica a livello globale.