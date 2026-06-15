FINCANTIERI: LARES TECHNOLOGIES VINCE IL PRIMO MARITIME SECURITY HACKATHON CON UNA SOLUZIONE PER IL COORDINAMENTO DI VEICOLI MARITTIMI MANNED E UNMANNED

Premiata la startup specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per la gestione coordinata di mezzi subacquei, di superficie e aerei. I progetti selezionati accederanno a un percorso di accelerazione e validazione tecnologica dedicato.

Fincantieri, in collaborazione con Talent Garden e Silicon Mountain, ha concluso il Maritime Security Hackathon, due giornate di lavoro che hanno riunito startup, innovatori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della Difesa e dell’industria per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche dedicate alla sicurezza marittima.

All’evento hanno preso parte oltre 70 partecipanti, tra esperti di settore, imprenditori, sviluppatori, rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione, tra cui anche ufficiali ingegneri della Marina Militare.

Nel corso delle due giornate i cinque team hanno sviluppato dei Minimum Viable Product per la validazione di soluzioni applicate a scenari operativi reali. I prototipi, focalizzati sulla Difesa marittima e protezione delle infrastrutture critiche subacquee, sono stati connessi a sistemi hardware reali per una prima dimostrazione operativa, integrando tecnologie quali visori VR, sensori e sistemi radar. I progetti sono stati poi presentati a una giuria composta da esperti del Gruppo Fincantieri, del settore della Difesa e del venture capital.

Il primo premio è stato assegnato al team Lares Technologies, realtà attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il coordinamento di sistemi autonomi e piattaforme multi-dominio, che si è distinta per la capacità di sviluppare una soluzione in grado di facilitare la gestione integrata di molteplici veicoli tra dominio subacqueo, di superficie e aereo, con funzionalità di coordinamento tra vessel manned e unmanned.

Una menzione speciale è stata inoltre attribuita al progetto EchoLock, una soluzione innovativa sviluppata per migliorare l’efficacia del rilevamento acustico in scenari subacquei complessi, caratterizzati da condizioni operative variabili e ambienti difficili da interpretare.

Il Maritime Security Hackathon si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione dell’innovazione nel dominio della sicurezza marittima, in un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione tra sistemi autonomi, intelligenza artificiale e capacità multi-dominio. L’iniziativa riflette l’approccio di Fincantieri volto a operare come catalizzatore di competenze e tecnologie, favorendo la collaborazione tra industria, istituzioni e attori dell’ecosistema dell’innovazione per trasformare la convergenza di know-how in capacità operative e industriali a beneficio della Difesa e del sistema Paese.

L’hackathon è stato concepito per accelerare il trasferimento di soluzioni innovative verso applicazioni operative concrete nei domini della Difesa marittima e della sicurezza delle infrastrutture critiche. I partecipanti hanno lavorato su sfide basate su scenari reali, sviluppando prototipi che integrano intelligenza artificiale, sistemi autonomi e nuove interfacce uomo-macchina a supporto di attività di monitoraggio, coordinamento e decisione.

Le soluzioni selezionate accederanno a un percorso dedicato di accelerazione presso l’hub Agorai di Trieste, con il supporto di Fincantieri e dei partner dell’iniziativa. Il programma accompagnerà i team nelle fasi successive di sviluppo e validazione tecnologica, favorendo la maturazione delle soluzioni e la loro possibile evoluzione in opportunità di collaborazione industriale di lungo periodo.

Sponsor e Partner dell’iniziativa, insieme a Talent Garden e Silicon Mountain: All-Ways Group, AgorAI, Mirai Tech, Forg3D, Kraken Technology Group, Ray Systems e Chapeau Media.