L’intesa definisce un quadro di riferimento per lo sviluppo di una collaborazione industriale nei settori dei siluri pesanti e dei sistemi di contromisure.

Fincantieri, attraverso la propria controllata WASS Submarine Systems, leader nella progettazione e nello sviluppo di sistemi avanzati per la difesa subacquea, e BHARAT DYNAMICS LIMITED (“BDL”), primaria società pubblica indiana operante nel settore della difesa, specializzata nella produzione di armamenti subacquei, missili terra-aria e aria-aria, missili guidati anticarro, sistemi d’arma aria-superficie, lanciatori, apparecchiature di collaudo e sistemi di contromisure, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per identificare e sviluppare ambiti di cooperazione industriale, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità della difesa indiana e potenziare le capacità di difesa subacquea del Paese. Il Memorandum d’Intesa (MoU) è stato firmato in occasione del Dialogo sulla cooperazione industriale della difesa tenutosi a Nuova Dehli.

Nell’ambito dell’intesa, WASS e BDL collaboreranno per individuare possibili opportunità di partecipazione dell’industria indiana nel settore dei siluri pesanti e dei sistemi di contromisure. Le attività di cooperazione includono la produzione di componenti, sezioni del siluro, sottoassiemi, attività di assemblaggio finale e di test, nonché la manutenzione e il supporto operativo durante il ciclo di vita dei sistemi.

Con oltre 150 anni di esperienza nel settore della difesa subacquea, WASS mette a disposizione della collaborazione un patrimonio consolidato di competenze industriali e tecnologiche nei sistemi subacquei avanzati. L’accordo costituisce la base per una collaborazione progressiva tra le due società, contribuendo allo sviluppo in India di una capacità industriale sostenibile e competitiva, lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi per la difesa subacquea. Unendo la consolidata esperienza di WASS nel settore, alla presenza industriale già radicata di BDL in India, la collaborazione punta a favorire lo sviluppo nel lungo periodo di capacità sovrane nel dominio underwater del Paese, rafforzare il contributo dell’industria locale e garantire la sostenibilità delle attività di supporto e manutenzione sul territorio indiano.