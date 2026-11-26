Il contratto ha un valore di circa 500 milioni di euro, di cui circa 88 milioni in opzione

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) guidato da Fincantieri e partecipato da Leonardo ha firmato con OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) un’integrazione al contratto relativo al programma LSS (Logistic Support Ship) per la costruzione di una terza unità di supporto logistico destinata alla Marina Militare.

Il valore dell’accordo è pari a circa 500 milioni di euro, di cui circa 88 milioni in opzione. Per Fincantieri, l’accordo vale circa 414 milioni di euro, di cui circa 37,5 milioni in opzione; per Leonardo, circa 85 milioni di euro, di cui circa 50 milioni in opzione.

La firma è avvenuta al Cantiere Integrato di Muggiano tra il Direttore di OCCAR, Joachim Sucker e il Direttore Generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata. Presenti anche l’Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi, Direttore della Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e Matteo Cardone, Land & Sea Business Deputy Managing Director Leonardo Electronics Division di Leonardo.

La nuova unità, che si aggiungerà a nave Vulcano e nave Atlante, già consegnate da Fincantieri alla Marina Militare, assicura ulteriore continuità industriale e tecnologica a un programma strategico per il rinnovamento e il potenziamento della flotta nazionale. La nave sarà interamente costruita nel cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia, con consegna prevista entro il 2030.

L’ordine consolida ulteriormente il ruolo di Fincantieri come partner strategico della Marina Militare e conferma il posizionamento del Gruppo nella progettazione e realizzazione di piattaforme navali complesse, grazie all’integrazione di competenze industriali, tecnologiche e digitali lungo l’intera catena del valore. Il programma valorizza inoltre il ruolo di Castellammare di Stabia quale polo produttivo per la cantieristica navale militare, assicurando continuità alle competenze sviluppate dal sito e alla filiera industriale di riferimento.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Questo nuovo ordine conferma la solidità della traiettoria di crescita che abbiamo delineato per il business della Difesa e dà concretezza alle prospettive commerciali indicate nei mesi scorsi. La nuova LSS consolida un percorso industriale che valorizza il patrimonio di competenze maturato nel tempo nel cantiere di Castellammare di Stabia, che continua a contribuire alla capacità del Gruppo di realizzare unità navali ad alto contenuto tecnologico. Segna al tempo stesso un’ulteriore evoluzione di una piattaforma che sta già dimostrando il proprio valore operativo e la propria competitività internazionale. È un programma che esprime pienamente la capacità di Fincantieri di mettere a sistema competenze e tecnologie distintive per rispondere a scenari operativi sempre più complessi, contribuendo alla sovranità tecnologica e industriale del Paese”.

La realizzazione della nuova unità farà leva anche sulle competenze integrate del Gruppo Fincantieri, con il coinvolgimento di Fincantieri NexTech per i sistemi di automazione e le infrastrutture di cybersecurity e della Direzione Sistemi e Componenti Meccanici per la fornitura di componenti e sistemi della piattaforma, tra cui linee d’assi, timoneria, eliche di manovra, pinne stabilizzatrici e altri impianti di movimentazione.

Nell’ambito del programma pluriennale per la tutela della capacità marittima della Difesa – la cosiddetta “Legge Navale”, le prime due unità LSS sono state consegnate alla Marina Militare rispettivamente nel marzo 2021 e nel dicembre 2025. La validità della piattaforma LSS trova inoltre un riscontro internazionale nella sua adozione da parte della Marine nationale francese nell’ambito del programma FLOTLOG, che prevede la realizzazione di unità derivate dal progetto italiano, costruite in collaborazione con il cantiere di Castellammare di Stabia.

La nuova unità sarà realizzata capitalizzando gli sviluppi avviati nell’ambito degli altri programmi di rinnovamento navale, con l’obiettivo di realizzare una più moderna e funzionale al coordinamento e supporto alle operazioni navali.

LSS – Logistic Support Ship

La terza unità della classe LSS avrà, parimenti alle prime due, una lunghezza fuoritutto di circa 193 metri, una larghezza massima di 24 metri e un dislocamento di circa 27.500 tonnellate, e potrà raggiungere la velocità massima di circa 20 nodi.

Gli elementi distintivi riguardano l’integrazione di innovativi sistemi di comando e controllo, tra cui il nuovo Combat Management System SADOC5, e di protezione delle reti, con l’innalzamento del relativo livello di classifica, nonché un incremento delle capacità di comunicazione satellitare necessario a supportare e coordinare in modo efficace operazioni marittime complesse, con conseguenti adeguamenti della piattaforma.