Il Circolo Velico Torre del Lago Puccini & il Progetto Zefiros uniti perché la Vela non ha barriere

Torre del Lago Puccini- I lunghi periodi di lockdown imposti dal Covid 19 sono stati estremamente duri per tutti ma per qualcuno lo è stato ancora di più: le persone diversamente abili, infatti, ed in modo particolare i più giovani, hanno risentito molto della mancanza di socializzazione ed è pertanto normale che dopo questi mesi costretti a restare a casa, i ragazzi abbiano voglia di stare all’aria aperta, a contatto con la natura, insieme ai loro coetanei, perché l’amicizia e lo sport fanno maturare e stare meglio.



Anche per questo motivo, dallo scorso mese di maggio, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, situato sulle splendide sponde del Lago di Massaciuccoli, in collaborazione con la Fondazione “I Bambini delle fate – per l’inclusione sociale” ha preso il via il Progetto ZEFIROS, un corso di vela per ragazzi con autismo e disabilità seguito dall’istruttore Stefano Querzolo.



Il Progetto è nato dall’idea che la Vela è una risorsa importante a sostegno delle persone con disabilità perché, oltre ad essere un’attività stimolante dal punto di vista ricreativo, ha il vantaggio di essere un’attività motoria e ludica profondamente diversa da quelle tradizionali, dove il contatto con l’acqua e la natura sostengono il benessere psico-fisico dei ragazzi che vi partecipano.



L’iniziativa del Circolo Velico Torre del Lago Puccini presieduto da Massimo Bertolani ha, quindi, una valenza ancora maggiore: oltre alla socializzazione, i ragazzi autistici hanno la possibilità di imparare ad andare in barca a vela, diventando protagonisti di un’esperienza che arricchirà la loro vita.



L’Istruttore Stefano Querzolo è sempre presente a bordo della barca a vela e fornisce ai giovani le indicazioni necessarie affinché tutto si svolga nella completa sicurezza e i ragazzi possano essere protagonisti nell’apprendimento della Vela, totalmente all’insegna dello spirito di gruppo e della cooperazione.

Le uscite sono gratuite e rese possibili anche grazie al sostegno dei donatori e alla collaborazione della Fondazione ” I Bambini delle Fate”, tramite la campagna ” Sporcatevi le mani”.



“Da diversi anni mi occupo delle Associazioni che offrono sostegno alle persone diversamente abili e, grazie all’esperienza accumulata, ho intessuto un’importante rete di relazioni che sono un potenziale per lo sviluppo di progetti di inclusione nella città di Viareggio- ha spiegato la Responsabile di “Progetto e Fata” Alessia Brogi, anzi Fata Alessia – Mi piace ripetere che ogni volta che scegli, cambia qualcosa. Per questi ragazzi cambia molto. Ognuno di noi può veramente cambiare la vita a tanti ragazzi e alle loro famiglie.”



Il Circolo Velico Torre del Lago Puccini che con il Club Nautico Versilia e la SVViareggina sta ottenendo ottimi risultati con la Scuola Vela Valentin Mankin fondata nel 2016 per promuovere lo sport velico fra i giovanissimi, insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, ha sempre creduto fortemente nell’importanza dello sport della Vela e anche per questo Progetto si sta impegnando al massimo perché la Vela non deve avere barriere. E le soddisfazioni stanno già arrivando…