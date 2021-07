TECNOMAR: CONSEGNATO IL NUOVO MOTOR YACHT TECNOMAR EVO120

Marina di Carrara-Tecnomar, brand di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso attivo nella costruzione e nel refit di motoryacht e navi oltre i 100 metri, annuncia la consegna del nuovo motor yacht Tecnomar EVO120.

Fedele alla filosofia Tecnomar – brand riconosciuto per lo spirito sportivo e le alte performance dei suoi yacht – EVO120 rappresenta la perfetta sintesi tra stile e funzionalità, efficienza ingegneristica e design all’avanguardia.

Il main deck ospita le principali aree della zona giorno: dalla sala da pranzo con annessa zona living, alla zona kitchen perfettamente attrezzata per ogni necessità. Il sundeck ospita un grande lounge area con piscina “infinity” parzialmente vetrata, una zona bar con cucina outdoor e la timoneria di comando, perfettamente integrata al design interno e posizionata nel punto di massima di visibilità a bordo. Il lower deck, infine, è dedicato all’accomodation: 1 cabina armatore a tutto baglio, 1 cabina vip e 2 cabine guest. A prua si trova l’area dedicata all’equipaggio mentre a poppa si trova una zona di storage per toys e tender fino a 4,5 metri.

Gli interni di questo yacht affermano la filosofia estetica di un lusso essenziale e sofisticato, di atmosfere rarefatte e tonalità sussurrate, sempre estremamente elegante. Linee geometriche decise si fondono con curve più sensuali per creare un perfetto equilibrio di forme e dare vita a un decòr rilassato ma deciso, in cui l’armonia generale è data dall’insieme di elementi abilmente fusi in un unicum indiscutibilmente esclusivo. I codici interpretativi sono i fondamentali: la purezza, il rigore classico, la modernità uniti a tocchi più romantici, sempre senza eccessi. Il minimalismo delle forme trova il suo contrappunto nell’uso di materiali preziosi e ricercati, di finiture lussuose ma discrete di matrice artigianale e nel sapiente mix di colori morbidi e rilassanti per tessuti e rivestimenti. Il mood è leggero, fresco e contemporaneo ma sa essere anche avvolgente e caldo, come una giornata in mare.

Scafo e sovrastruttura in alluminio offrono un’estetica sinuosa e aerodinamica, che conferma l’attenzione di Tecnomar per l’ambiente e l’impegno alla sostenibilità.

La velocità massima di crociera del motor yacht è stimata a 20 nodi.