SI E’ RIUNITA L’ASSEMBLEA GENERALE DI EBI (EUROPEAN BOATING INDUSTRY) DI CUI CONFINDUSTRIA NAUTICA E’ MEMBRO

MISSION DELL’ASSOCIAZIONE PROMUOVERE E RAPPRESENTARE UN’INDUSTRIA DELLA NAUTICA E DEL TURISMO NAUTICO #MADEINEUROPE

FORMENTI, PAST PRESIDENT EBI E VICE PRESIDENTE CONFINDUSTRIA NAUTICA: “COMPETITIVITA’ AL CENTRO DELLA STRATEGIA CON L’OBIETTIVO DI MANTENERE LE IMPRESE EUROPEE ALL’AVANGUARDIA”.

Si è tenuta a Bruxelles questa settimana l’Assemblea Generale di European Boating Industry (EBI), l’associazione che rappresenta e promuove l’industria della nautica da diporto in Europa e di cui Confindustria Nautica è membro.

Nel corso dell’appuntamento sono state prese alcune importanti decisioni per il futuro dell’associazione europea: una nuova strategia per il periodo 2022-2025, imperniata sulla mission “Promuovere e rappresentare un’industria sostenibile della nautica e del turismo nautico #MadeInEurope” e accompagnata da un rebranding che porta all’adozione di un nuovo logo.

EBI concentrerà dunque le sue azioni sull’area principale di attiva rappresentanza degli interessi a livello europeo, introducendo al contempo diverse iniziative complementari che offriranno un valore aggiunto ai membri di EBI per rappresentare meglio l’industria nautica in un ambiente in rapido sviluppo, caratterizzato nei prossimi anni da una spinta verso la sostenibilità, il cambiamento delle tendenze dei consumatori e la digitalizzazione.

In merito alla nuova strategia, il Past President di EBI e Vice Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti ha commentato: “Al centro della nuova strategia della Federazione si pone l’elemento della competitività, con l’obiettivo di mantenere le imprese europee all’avanguardia nella produzione, nei servizi e nel turismo nautico: qui ha origine l’elemento identificativo del “Made in Europe” per la filiera nautica, che si riverbera anche visualmente nel nuovo logo di EBI, rinnovato per le nuove sfide del futuro ma su una solida base associativa.”

In occasione dell’Assemblea Generale è stata inoltre annunciata l’ammissione come nuovi membri dell’associazione della Irish Boat Rental Association, come membro effettivo, e la Electric Boat Association of Greece, come membro sostenitore.