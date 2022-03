FERRETTI GROUP AL PALM BEACH INTERNATIONAL BOAT SHOW 2022 CON LA FLOTTA DELLE MERAVIGLIE

Sette magnifici yacht, bandiera del Made in Italy, sono sotto i riflettori del prestigioso salone americano

Palm Beach (Florida)– Dalle Americhe al Medio Oriente, prosegue la sfilata della flotta Ferretti Group nei maggiori saloni nautici internazionali. Dal 24 al 27 marzo il Gruppo torna sul suolo americano esponendo le sue meraviglie al Palm Beach International Boat Show, giunto alla sua quarantesima edizione.

Questa la fantastica selezione di sette imbarcazioni:

-Ferretti Yachts 670

-Dolceriva

-Pershing 8X e Pershing 9X, i due modelli più imponenti della “X Series”

-wallytender43X e wallytender48X, versioni con motori fuoribordo dei tender firmati Wally

-Custom Line Navetta 33

Al Palm Beach International Boat Show, Ferretti Group continua la collaborazione con prestigiosi marchi internazionali e italiani: Dolce & Gabbana creatore esclusivo delle divise tailor-made dello staff; Cipriani fornisce il catering per ospiti e clienti; La Scolca offre un’eccellente selezione di vini; Pommery mette a disposizione una pregiata selezione di champagne; Cincoro Tequila propone un tasting dei suoi distillati premium; Seabob espone i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Slam è il fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group; StudioKaza ha creato gli arredi ufficiali per il salone; Fornasetti, è partner creatore di preziosi oggetti di interior design; Ambious offre una gamma completa di purificatori d’aria con la linea VIRUSKILLER™.