SALONE NAUTICO DEL MEDITERRANEO – NAUTA 2022 – Catania

Un successo di pubblico la quattro giorni del Salone Nautico del Mediterraneo, svoltosi presso il Centro Fiera Bicocca di Catania al quale hanno partecipato i più importanti concessionari del settore e visitatori provenienti anche da fuori Sicilia.

ASSORMEGGI ITALIA è stata presente con un proprio stand.

Un risultato molto importante, un Salone nautico, completamente a terra e secondo la tradizione dei principali saloni Nautico internazionali che ha permesso agli organizzatori di concentrarsi già sull’edizione del 2023.

Non solo un successo di pubblico dal punto di vista dei numeri, ma anche un’occasione per le aziende produttrici e per i rivenditori di mettere in mostra le eccellenze e di presentare le novità.

Tra le imprese associate grande successo per la Nautica Gleem di Catania, diretta dalla Famiglia Galeno, che ha esposto diverse unità da diporto tra gommoni ed imbarcazioni con grande richiamo di appassionati e la SEA AND WIND di Reggio Calabria della dinamica Paola Chilà che ha esposto materiali per equipaggi ed attrezzature soprattutto che per gli amanti della vela.

Al Dott. Salvatore Lanzafame, Organizzatore del Salone Nautico, i complimenti di Assormeggi Italia per aver riportato a Catania il “Nauta”. Una bella realtà, ottimamente organizzato, che ha permesso alle tante imprese della Nautica operanti in Sicilia di ritrovarsi e proporsi in un momento difficile ma che trova nel comparto della nautica un segmento in crescita.