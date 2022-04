CUSTOM LINE VARA UNA NUOVA NAVETTA 30, SUPERYACHT ICONA DEL MARE

È il quarto yacht del brand a scendere in acqua presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona nel 2022

Ancona– Custom Line vara il suo quarto superyacht in soli tre mesi dall’inizio dell’anno, un nuovo scafo, il settimo, della iconica linea dislocante Navetta 30.

Lunga 28,43 m (93 ft) e con un baglio di 7,3 m (24 ft), è contrassegnata da moderna eleganza e stile contemporaneo, un equilibrio perfetto che unisce il linguaggio architettonico della tradizione nautica, la scelta di materiali vivi, le lavorazioni preziose e la potenza della luce.

Nel design degli esterni, la generosità dei volumi si bilancia con la ricerca di un’eleganza fluida ed emozionante. L’enfasi sullo sviluppo orizzontale delle linee esterne rende il profilo slanciato e dinamico, pur mantenendo l’impronta di una classicità senza tempo. Il design degli interni è studiato in sinergia con lo scafo. Una delle avanguardie stilistiche di Navetta 30 è il superamento delle soluzioni residenziali che si traduce nella scelta di vivere interni ed esterni come piani complementari, che si intersecano in un continuum coerente e strutturato.

Ampie vetrate a scafo, ponti di altezza superiore ai 2 metri e aree di poppa e di prua molto generose donano un immediato senso di spazialità. Gli esterni svolgono funzioni conviviali e di relax, dilatando al contempo gli spazi sociali e di privacy a bordo.

Tra le scelte stilistiche volute dall’armatore, spicca il contrasto tra il Teak spazzolato – utilizzato per gli arredi e i frame di porte e finestre – e il parquet in legno scurissimo. Bagni in mosaico, pelle nabuk in tonalità tenui e scure come il Moka, arredi interamente firmati Minotti sia per gli esterni che per le aree interne: la qualità costruttiva, in ogni spazio e in ogni dettaglio, esprime un design contemporaneo distintivo.

Lo stile tailor-made, caratteristico del brand, ha permesso all’armatore di progettare e realizzare una postazione studio nel sun deck con mobile custom made e uno sky bar, raggiungendo così il più alto e ricercato livello di personalizzazione.

Navetta 30 è frutto della collaborazione tra il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti, che firma il design degli esterni, e lo studio Antonio Citterio Patricia Viel, che ha curato l’architettura progettuale degli interni, in collaborazione con il Custom Line Atelier, consulenza strategica per l’interior design.

Il varo di questo superyacht conferma il trend positivo della gamma Custom Line, e in particolare della linea Navetta, apprezzata dagli armatori di tutto il mondo, con barche che quest’estate navigheranno nei mari di tutto il mondo.