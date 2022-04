PREMIO “ASSORMEGGI ITALIA OLTRE L’IMPRESA” 2022

Andare oltre l’impresa!!!!!!…questo è lo spirito di Assormeggi Italia

Quando l’Associazione, costituita a Rapallo (GE) nell’Aprile 2021, oltre all’aggregazione di imprese della nautica da diporto, il Consiglio Direttivo aveva il desiderio di creare un progetto, che avrebbe impegnato gli associati oltre l’attività di impresa stessa e cioè che si dedicassero, per quanto nelle loro possibilità, anche ad aspetti sociali, legati ovviamente al mare.

Fu varato un programma che ha portato a stipulare accordi sul territorio nazionale con Associazioni che si dedicano a persone diversamente abili.

L’obiettivo è coadiuvare, assistere per la parte tecnico/operativa, creare un riferimento per queste associazioni che propongono di far godere a “tutti” le bellezze del nostro mare a bordo di unità da diporto. Tale assistenza avviene sul territorio nazionale attraverso la collaborazione diretta di imprese associate ad Assormeggi Italia.

Il premio, quest’anno alla prima edizione, è stato assegnato ex aequo a quattro associati:

Marco Carani della Nautica Carani di Villanova di Ostuni (BR),

Alessandra Amoroso dell Sicilia Navigando di Acitrezza (CT),

Enzo Feraco della FOM srl di Corigliano Rossano (CS)

Giampietro Cariglia della Vieste Ormeggi di Vieste (FG)

Non è stato facile identificare l’impresa che maggiormente si è distinta poiché…dice Angelo Siclari Presidente di Assormeggi Italia…tutti hanno dimostrato grande impegno e soprattutto grande passione nel dedicarsi all’attività sociale. Per tale motivo, il Consiglio Direttivo di Assormeggi Italia, ha ritenuto il riconoscimento ex aequo ad entrambi.

Il premio, denominato “ASSORMEGGI ITALIA, OLTRE L’IMPRESA”, consiste nella consegna di una targa , ed è stato consegnato oggi 11 Aprile in occasione della “Giornata del Mare”, istituita con D.L.vo 229 del 3 novembre 2017.

Il mare è di tutti…