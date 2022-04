A Olbia la prima fiera della nautica in Sardegna – Assormeggi Italia presente

DA RAPALLO AD OLBIA

La Marina di Olbia sarà la location che ospiterà la Fiera Nautica di Sardegna dal 22 al 26 aprile 2022.

ASSORMEGGI ITALIA, che rappresenta le piccole imprese concessionarie di approdi, punti di ormeggio, charter, noleggio, locazione e piccola cantieristica, la cui sede si trova in Liguria nella splendida cittadina di Rapallo, da sempre riferimento per la nautica e la portualità turistica, sarà presente con un proprio stand curato da Raffaele Pensè Imprenditore Nautico di Alghero.

La Fiera Nautica di Sardegna sarà un bel salone nautico, in un contesto logistico davvero di livello come il Porto Turistico di Olbia. Gli organizzatori hanno fatto un grande lavoro e per noi sarà un onore essere presenti, evidenzia Angelo Siclari Presidente dell’Associazione. Un occasione per presentare la nostra Associazione agli imprenditori sardi, dice Raffaele Pensè, che di Assormeggi è Rappresentante per la Sardegna.

Ci saranno circa 80 unità a mare, 75 stand a terra delle aziende del settore e dei principali cantieri nautici nazionali, più gli spazi del progetto Insula, con i prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, conclude Raffaele Pensè.