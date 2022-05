Olona Boat Custom is in charge of customisation and refit of boats

Regarding the numerous requests for boat customization and renovation on the Atlantic coast in the fields of woodwork, upholstery, electronics and electricity, several marine industry professionals in Les Sables d’Olonne work in close collaboration to meet the needs of owners and shipyards.

Daily in contact with French and international customers, these nautical specialists today form a unique centre of expertise to coordinate the work undertaken by different trades while having a single point of contact through Olona Boat Custom.

They work on cruising yachts of all types, whether sail or power, monohull or multihull, new or used, providing with personalised solutions.

Comfort on board a boat is achieved through layouts that make daily life easier through useful and aesthetic features as well as upholstery.

Thus, the company Les Toiles Sablaises brings all his know-how in custom-made canvas creations on all requests for interior or exterior upholstery, specific headlinings or coverings, for mattresses or accessories such as covers or halyard bags.

Woodworking experts can help with all interior fitting needs:

to optimise interior organisation,

to create or modify furniture by adding fiddle rails or securing devices,

to enhance items that are in daily use by fitting clever accessories or coming up with ingenious and aesthetic solutions.

It is possible to modify a U-shape galley into a L-shape for example, or add cupboards or drawers in the same type of wood as the rest of your boat.

The Mer & Bois team can take care of the construction and maintenance of the decks, offering solutions adapted to suit the different uses. Whether in natural or synthetic teak, carpenters will ensure the design, installation and repair of the decking while offering a wide choice of finishes.

The installation of electrical and electronic equipment and communication systems on board is offered by the Robin Marine team. The experts can therefore accompany the customers in the management of energy on board by carrying out together an evaluation of the needs, the choice of equipment, the installation and handover. Not forgetting, of course, communication and safety solutions to suit everyone’s boating programme.

The arrival of Olona Boat Custom on the Atlantic coast is also very much appreciated by owners of classic boats. They are real little gems, source of pride for the owners especially when they are properly maintained. These yachts require special attention, which the experts at Olona Boat Custom are delighted to be able to provide.

The synergy of these professionals based at Les Sables d’Olonne makes it possible to envisage undertaking any projects thanks to their know-how and advice. And dealing with a single point of contact through Olona Boat Custom will greatly facilitate the realisation of the work.

Olona Boat Custom’s primary focus is to meet all the desire for customisation so that owners can enjoy sailing to the full.

FR

ace à de nombreuses demandes de personnalisation et de rénovation de bateau sur la façade Atlantique dans les domaines de la menuiserie, sellerie, électronique et électricité, plusieurs professionnels du nautisme des Sables d’Olonne travaillent en étroite collaboration pour répondre aux besoins des propriétaires et des chantiers.

Quotidiennement en lien avec une clientèle française et internationale, ces spécialistes du nautisme forment aujourd’hui un pôle d’expertises pour coordonner les travaux issus de différents corps de métier tout en ayant un interlocuteur unique à travers Olona Boat Custom.

Ils interviennent sur des bateaux de plaisance de tous types, qu’ils soient à voile ou à moteur, monocoque ou multicoque, neuf ou d’occasion en apportant des solutions personnalisées.

Le confort à bord passe par des aménagements qui facilitent la vie au quotidien à travers des accessoires utiles et esthétiques ainsi que par la sellerie.

Ainsi, la société Les Toiles Sablaises apporte tout son savoir-faire dans des réalisations textiles sur-mesure pour toutes les demandes de coussinage, aussi bien intérieur qu’extérieur, de vaigrages ou gainages spécifiques, de matelas et d’accessoires comme des housses ou sac à bouts.

Les experts en menuiserie interviennent sur toutes les demandes d’aménagement :

pour optimiser l’organisation intérieure,

pour créer ou modifier des meubles par l’ajout de fargues ou de systèmes de blocages,

pour agrémenter l’utilisation quotidienne par l’installation d’accessoires astucieux ou de solutions ingénieuses et esthétiques.

Il est ainsi possible de modifier une cuisine en U, en L par exemple ou d’ajouter des rangements dans la même essence de bois que le bateau. Mer & Bois assure également la réalisation et l’entretien des ponts en apportant des solutions adaptées aux différentes utilisations. Qu’il soit en teck naturel ou synthétique, l’équipe maîtrise la conception, la pose et la réparation des lattages tout en proposant un large choix de finitions.

L’installation des équipements électriques et électroniques ainsi que des systèmes de communication à bord est proposée par l’équipe de Robin Marine. Ainsi, les experts accompagnent les clients dans la gestion de l’énergie à bord en réalisant l’évaluation des besoins, le choix de l’équipement, l’installation et la mise en main. Sans oublier bien sûr les solutions de communication et de sécurité adaptées au programme de navigation de chacun.

L’arrivée d’Olona Boat Custom sur la côte Atlantique est aussi très appréciée des propriétaires de bateaux classiques. Ce sont de véritables petits bijoux qui font la fierté de leurs propriétaires surtout lorsqu’ils sont bien entretenus. Ces voiliers demandent une attention toute particulière que les experts d’Olona Boat Custom ont plaisir à apporter.

La synergie des professionnels des Sables d’Olonne permet de tout imaginer grâce à leurs savoirs-faire et conseils. Les échanges avec un interlocuteur unique d’Olona Boat Custom facilitent ainsi la réalisation de tous projets.

La vocation d’Olona Boat Custom est de répondre à toutes les envies de personnalisation afin que les propriétaires profitent au maximum du plaisir de la navigation.