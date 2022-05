Norwegian Cruise Line celebra il grande ritorno in Europa della Norwegian Escape

La nave della classe Breakaway Plus approda a Civitavecchia (Roma) per la sua prima stagione in Europa

Otto navi in totale solcheranno le acque europee e faranno scalo in oltre 100 porti

La nave più recente del brand, la Norwegian Prima, è pronta a spiegare le vele nel Nord Europa per la sua stagione inaugurale

Milano– Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 55 anni di storia caratterizzata da primati e successi, ha annunciato che la Norwegian Escape, la prima nave della popolarissima Breakaway-Plus Class del brand, farà il suo grande ritorno in Europa per la prima volta dal 2015, dopo aver completato il suo primo viaggio nel Mediterraneo orientale.

La Norwegian Escape è la nave di NCL più grande in Europa e la prima della classe Breakaway Plus a navigare nelle acque europee per un’intera stagione. Norwegian Escape approda a Civitavecchia, Roma, per offrire crociere da sette a 11 notti. Ogni viaggio include itinerari indimenticabili attraverso più paesi, come quello in partenza il 13 agosto, che permetterà agli ospiti di esplorare i porti in Italia, Grecia, Malta e Francia, quattro paesi mediterranei baciati dal sole.

Gli itinerari della Norwegian Escape prevedono scali nei porti più amati in Europa, tra cui Santorini, Mykonos, Napoli e Livorno, oltre a gemme nascoste, come La Valletta e Messina. Visitando da cinque a otto porti per un massimo di 13 ore e con non più di due giorni in mare, gli ospiti possono trascorrere le giornate esplorando antiche rovine e architetture medievali, ammirando capolavori artistici o semplicemente assaporando una varietà di piatti della cucina locale.

La Norwegian Escape debutterà anche con la popolare serie Meet the Winemaker di NCL in Europa mentre navigherà tra le isole greche e l’Italia. La crociera del 17 luglio vedrà la partecipazione di Certified Angus Beef e del noto enologo Antonio Hidalgo, della casa di sherry spagnola a conduzione familiare Bodegas Hidalgo La Gitana. Per l’edizione del 17 ottobre sarà presente Sandro Bottega di Bottega S.p.A., noto a livello mondiale.

Un totale di otto navi NCL solcheranno le acque europee questa estate. La flotta di NCL farà scalo in più porti europei di qualsiasi altra compagnia di crociere contemporanea, offrendo agli ospiti una scelta più ampia che mai. Anche la Norwegian Prima, la new entry della flotta di NCL e la prima della rivoluzionaria Prima Class, farà il proprio debutto. Le otto navi di NCL per la stagione crocieristica europea dell’estate 2022 sono la Norwegian Jade, la Norwegian Star, la Norwegian Epic, la Norwegian Getaway, la Norwegian Gem, la Norwegian Escape, la Norwegian Dawn e la Norwegian Prima. NCL offre ai viaggiatori una vasta gamma di itinerari quest’estate, dai tour alla scoperta delle antichità classiche nelle isole greche, alle crociere nei fiordi norvegesi, al relax godendosi il sole del Mediterraneo.

“L’Europa è sempre stata una destinazione da non perdere per i viaggiatori di tutto il mondo ed è una meta chiave per le crociere per NCL. Ci sforziamo di offrire ai nostri nuovi e fedeli ospiti una vasta gamma di destinazioni e itinerari. Siamo entusiasti che la stagione europea di quest’anno sia quella più ampia fino ad oggi, con otto navi e più di 100 porti di scalo”, ha affermato Kevin Bubolz, Managing Director Europe di Norwegian Cruise Line. “La nostra filosofia Guest First ci impone di mettere i nostri ospiti al centro di ogni decisione e sviluppo; questa è la ragione per cui continuiamo a innovare la nostra offerta di prodotti, come abbiamo fatto negli ultimi 55 anni”.